Потанин поддержал увеличение налога на прибыль

20 мая началось обсуждение принципов изменения налоговой системы. Госдума и кабмин определили основные принципы и цели, которые станут основой измененной системы. Среди инициатив, с которыми согласились все участники, – сохранение стимулирующей функции фискальной системы, сокращение неравенства как между гражданами, так и между регионами, прозрачность и адресность расходования дополнительно собранных средств.