Потанин поддержал увеличение налога на прибыль
Президент «Норникеля» Владимир Потанин поддержал увеличение налога на прибыль вместо одноразовых платежей. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов.
«Государству необходимы сейчас дополнительные доходы, и лучше их получать через рост налога на прибыль», – сказал он (цитата по ТАСС).
По мнению Потанина, увеличение налога на прибыль позволит распределить нагрузку между всеми компаниями в России. Это также сделает предсказуемой систему планирования, что важно для развития бизнеса.
Кроме того, Потанин поддержал увеличение налогообложения для граждан с высокими доходами. По его словам, это решит проблему справедливого и адекватного перераспределения налогов.
1 апреля президент России Владимир Путин утвердил поручения по итогам послания Федеральному собранию. Госдуме совместно с кабмином необходимо внести изменения в законодательство, которые предусмотрят «справедливое распределение налоговой нагрузки с учетом размеров доходов налогоплательщиков».
20 мая началось обсуждение принципов изменения налоговой системы. Госдума и кабмин определили основные принципы и цели, которые станут основой измененной системы. Среди инициатив, с которыми согласились все участники, – сохранение стимулирующей функции фискальной системы, сокращение неравенства как между гражданами, так и между регионами, прозрачность и адресность расходования дополнительно собранных средств.