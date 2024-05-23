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Потанин поддержал увеличение налога на прибыль

Ведомости

Президент «Норникеля» Владимир Потанин поддержал увеличение налога на прибыль вместо одноразовых платежей. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов.

«Государству необходимы сейчас дополнительные доходы, и лучше их получать через рост налога на прибыль», – сказал он (цитата по ТАСС).

По мнению Потанина, увеличение налога на прибыль позволит распределить нагрузку между всеми компаниями в России. Это также сделает предсказуемой систему планирования, что важно для развития бизнеса.

Кроме того, Потанин поддержал увеличение налогообложения для граждан с высокими доходами. По его словам, это решит проблему справедливого и адекватного перераспределения налогов.

1 апреля президент России Владимир Путин утвердил поручения по итогам послания Федеральному собранию. Госдуме совместно с кабмином необходимо внести изменения в законодательство, которые предусмотрят «справедливое распределение налоговой нагрузки с учетом размеров доходов налогоплательщиков».

20 мая началось обсуждение принципов изменения налоговой системы. Госдума и кабмин определили основные принципы и цели, которые станут основой измененной системы. Среди инициатив, с которыми согласились все участники, – сохранение стимулирующей функции фискальной системы, сокращение неравенства как между гражданами, так и между регионами, прозрачность и адресность расходования дополнительно собранных средств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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