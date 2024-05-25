В Банке России назвали временным период высоких ставок
Временный период повышенных процентных ставок в России в интересах всего общества, сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в интервью «Аргументам и фактам».
«Спрос на товары и услуги очень сильно вырос, а предложение по целому ряду причин за ним не поспевает. Производители и продавцы всегда реагируют в таких случаях одинаково: повышением цен. <...> Поэтому временный период высоких ставок – в интересах всего общества», – заявил он.
Заботкин отметил, что инфляция в РФ, разогнанная быстрым экономическим ростом, требует ответа в виде высокой ставки. Он также заявил, что денежно-кредитная политика ЦБ приведет к снижению инфляции, но для этого должны пройти 3-6 кварталов.
22 мая Заботкин сообщал, что у ЦБ видит аргументы в пользу сохранения жесткой ДКП в течение продолжительного времени. Он предположил, что на июньском заседании будет предметно рассматриваться альтернативный сценарий, то есть повышение ключевой ставки вместо ее сохранения на текущем уровне.
26 апреля в ходе заседания Банк России снова сохранил ключевую ставку на уровне 16%, на этом значении она держится с декабря 2023 г. До этого за пять заседаний с июля прошлого года ставка выросла с 7,5 до 16%. Трое из 22 участников допускали повышение в диапазоне 50–100 б. п., но сочли такой сценарий маловероятным.
На апрельском заседании регулятор ужесточил сигнал: возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают «более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее». Кроме того регулятор повысил прогноз средней ключевой ставки в 2024 и 2025 гг. до 15–16% и 10–12% с февральских 13,5–15,5% и 8–10% соответственно.