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В Банке России назвали временным период высоких ставок

Ведомости

Временный период повышенных процентных ставок в России в интересах всего общества, сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в интервью «Аргументам и фактам».

«Спрос на товары и услуги очень сильно вырос, а предложение по целому ряду причин за ним не поспевает. Производители и продавцы всегда реагируют в таких случаях одинаково: повышением цен. <...> Поэтому временный период высоких ставок – в интересах всего общества», – заявил он.

Заботкин отметил, что инфляция в РФ, разогнанная быстрым экономическим ростом, требует ответа в виде высокой ставки. Он также заявил, что денежно-кредитная политика ЦБ приведет к снижению инфляции, но для этого должны пройти 3-6 кварталов.

22 мая Заботкин сообщал, что у ЦБ видит аргументы в пользу сохранения жесткой ДКП в течение продолжительного времени. Он предположил, что на июньском заседании будет предметно рассматриваться альтернативный сценарий, то есть повышение ключевой ставки вместо ее сохранения на текущем уровне.

26 апреля в ходе заседания Банк России снова сохранил ключевую ставку на уровне 16%, на этом значении она держится с декабря 2023 г. До этого за пять заседаний с июля прошлого года ставка выросла с 7,5 до 16%. Трое из 22 участников допускали повышение в диапазоне 50–100 б. п., но сочли такой сценарий маловероятным.

На апрельском заседании регулятор ужесточил сигнал: возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают «более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее». Кроме того регулятор повысил прогноз средней ключевой ставки в 2024 и 2025 гг. до 15–16% и 10–12% с февральских 13,5–15,5% и 8–10% соответственно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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