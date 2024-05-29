Путин поручил утвердить графики газификации СНТ к августу
Президент России Владимир Путин поручил утвердить графики газификации садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) к августу 2024 г. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В соответствующем поручении указано, что за основу необходимо взять проект типового протокола общего собрания, который разработан правительством России. До 1 августа этого года при участии единого оператора необходимо утвердить планы-графики догазификации СНТ.
К 15 августа кабмин должен организовать методологическое сопровождение работ, а также провести анализ результатов.
8 мая кабмин утвердил новые правила разработки и реализации схем газоснабжения и газификации, регионы РФ смогут разрабатывать их с расчетом на 20 лет. Схемы будут отображать информацию о региональных запасах газа, состоянии газораспределительной системы и расчетной потребности в природном газе.