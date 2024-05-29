Путин поручил утвердить графики газификации СНТ к августу

8 мая кабмин утвердил новые правила разработки и реализации схем газоснабжения и газификации, регионы РФ смогут разрабатывать их с расчетом на 20 лет. Схемы будут отображать информацию о региональных запасах газа, состоянии газораспределительной системы и расчетной потребности в природном газе.