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Южная Корея обнаружила крупное месторождение нефти в Японском море

Ведомости

В Южной Корее обнаружили крупное месторождение нефти и газа в Японском море, сообщил президент страны Юн Сок Ёль, пишет агентство Yonhap.

Месторождение установили у залива Ёнгиль в Пхохане на востоке страны, в 260 км к юго-востоку от Сеула. По словам главы государства, там может находиться до 14 млрд барр. нефти и газа.

«Количество, которое могло бы удовлетворить потребности Южной Кореи в газе на 29 лет и потребности в нефти на четыре года», – указывается в материале.

В министерстве промышленности республики заявили, что подготовка к коммерческому бурению начнется после подтверждения фактических месторождений, а строительство начнется примерно в 2027-2028 гг.

12 апреля «Ведомости» со ссылкой на данные Федерального агентства по недропользованию (Роснедр) писали, что в России в 2023 г. были открыты 43 месторождения нефти и газа – на девять больше, чем в предыдущем году. Из них лишь одно относится к крупным – нефтегазоконденсатное месторождение имени Р.У. Маганова на шельфе Каспийского моря (на участке, принадлежащем «Лукойлу») с запасами 136,2 млрд куб. м газа.

В агентстве отметили, что в последние годы 80–90% открываемых нефтегазовых месторождений относятся к мелким и очень мелким. Прирост запасов нефти, включая газовый конденсат, в прошлом году снизился до минимума за шесть лет, составив 565 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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