Южная Корея обнаружила крупное месторождение нефти в Японском море

12 апреля «Ведомости» со ссылкой на данные Федерального агентства по недропользованию (Роснедр) писали, что в России в 2023 г. были открыты 43 месторождения нефти и газа – на девять больше, чем в предыдущем году. Из них лишь одно относится к крупным – нефтегазоконденсатное месторождение имени Р.У. Маганова на шельфе Каспийского моря (на участке, принадлежащем «Лукойлу») с запасами 136,2 млрд куб. м газа.