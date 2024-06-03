Южная Корея обнаружила крупное месторождение нефти в Японском море
В Южной Корее обнаружили крупное месторождение нефти и газа в Японском море, сообщил президент страны Юн Сок Ёль, пишет агентство Yonhap.
Месторождение установили у залива Ёнгиль в Пхохане на востоке страны, в 260 км к юго-востоку от Сеула. По словам главы государства, там может находиться до 14 млрд барр. нефти и газа.
«Количество, которое могло бы удовлетворить потребности Южной Кореи в газе на 29 лет и потребности в нефти на четыре года», – указывается в материале.
В министерстве промышленности республики заявили, что подготовка к коммерческому бурению начнется после подтверждения фактических месторождений, а строительство начнется примерно в 2027-2028 гг.
12 апреля «Ведомости» со ссылкой на данные Федерального агентства по недропользованию (Роснедр) писали, что в России в 2023 г. были открыты 43 месторождения нефти и газа – на девять больше, чем в предыдущем году. Из них лишь одно относится к крупным – нефтегазоконденсатное месторождение имени Р.У. Маганова на шельфе Каспийского моря (на участке, принадлежащем «Лукойлу») с запасами 136,2 млрд куб. м газа.
В агентстве отметили, что в последние годы 80–90% открываемых нефтегазовых месторождений относятся к мелким и очень мелким. Прирост запасов нефти, включая газовый конденсат, в прошлом году снизился до минимума за шесть лет, составив 565 млн т.