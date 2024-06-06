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Костин не исключил повышения ключевой ставки до 17%

Ведомости

Совет директоров Центробанка может поднять ключевую ставку на 100 базисных пунктов – до 17%, заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я ехал сегодня на форум, думал, что ставка сохранится, но после того, как Эльвира Сахипзадовна [Набиуллина] сказала, что в следующем году будет 4% [инфляция], понял, что они поднимут завтра [ключевую ставку], наверно, на 100 базисных пунктов», – сказал Костин.

7 июня состоится заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. 6 июня глава Сбербанка Герман Греф заявил на ПМЭФе о существующей вероятности повышения ключевой ставки Банка России. По его словам, она как минимум останется на текущем уровне в 16%.

3 июня «Ведомости» писали о расхождении в оценках аналитиков относительно решения совета директоров Центробанка насчет ставки: 11 из 19 опрошенных изданием экспертов уверены, что ключевая ставка сохранится на текущем уровне. При этом два из них не исключают повышения на 0,5–1 процентный пункт (п. п.). Восемь участников опроса предполагают, что Центробанк повысит ставку на 1 п. п. до 17%. Среди опрошенных аналитиков нет мнения о том, что ставка может быть снижена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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