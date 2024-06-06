Костин не исключил повышения ключевой ставки до 17%
«Я ехал сегодня на форум, думал, что ставка сохранится, но после того, как Эльвира Сахипзадовна [Набиуллина] сказала, что в следующем году будет 4% [инфляция], понял, что они поднимут завтра [ключевую ставку], наверно, на 100 базисных пунктов», – сказал Костин.
7 июня состоится заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. 6 июня глава Сбербанка Герман Греф заявил на ПМЭФе о существующей вероятности повышения ключевой ставки Банка России. По его словам, она как минимум останется на текущем уровне в 16%.
3 июня «Ведомости» писали о расхождении в оценках аналитиков относительно решения совета директоров Центробанка насчет ставки: 11 из 19 опрошенных изданием экспертов уверены, что ключевая ставка сохранится на текущем уровне. При этом два из них не исключают повышения на 0,5–1 процентный пункт (п. п.). Восемь участников опроса предполагают, что Центробанк повысит ставку на 1 п. п. до 17%. Среди опрошенных аналитиков нет мнения о том, что ставка может быть снижена.