Костин не исключил повышения ключевой ставки до 17%

3 июня «Ведомости» писали о расхождении в оценках аналитиков относительно решения совета директоров Центробанка насчет ставки: 11 из 19 опрошенных изданием экспертов уверены, что ключевая ставка сохранится на текущем уровне. При этом два из них не исключают повышения на 0,5–1 процентный пункт (п. п.). Восемь участников опроса предполагают, что Центробанк повысит ставку на 1 п. п. до 17%. Среди опрошенных аналитиков нет мнения о том, что ставка может быть снижена.