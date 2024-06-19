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Мишустин призвал не сбавлять темп поставок по обеспечению нужд спецоперации

Ведомости

Необходимо строго соблюдать установленные сроки поставок для обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации, не сбавляя набранного темпа, а также совершенствовать качество производимой продукции. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ.

По словам Мишустина, для решения задач на линии соприкосновения продолжается наращивание производства вооружения, военной и спецтехники. По ряду позиций особо востребованной продукции уже выпущено более 60% планируемого годового объема.

«Крайне важно продолжать такую работу. От этого зависит достижение военных целей и жизни наших защитников», – подчеркнул глава кабмина.

Первое заседание Координационного совета по обеспечению потребностей войск состоялось 25 октября 2022 г. Тогда Мишустин заявил о необходимости развернуть полномасштабное производство экипировки и обмундирования для обеспечения всех мобилизованных, задействововав все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах, а также организовать бесперебойные поставки сырья, материалов, тканей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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