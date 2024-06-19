Мишустин призвал не сбавлять темп поставок по обеспечению нужд спецоперации

Первое заседание Координационного совета по обеспечению потребностей войск состоялось 25 октября 2022 г. Тогда Мишустин заявил о необходимости развернуть полномасштабное производство экипировки и обмундирования для обеспечения всех мобилизованных, задействововав все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах, а также организовать бесперебойные поставки сырья, материалов, тканей.