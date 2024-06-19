Мишустин призвал не сбавлять темп поставок по обеспечению нужд спецоперации
Необходимо строго соблюдать установленные сроки поставок для обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации, не сбавляя набранного темпа, а также совершенствовать качество производимой продукции. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ.
По словам Мишустина, для решения задач на линии соприкосновения продолжается наращивание производства вооружения, военной и спецтехники. По ряду позиций особо востребованной продукции уже выпущено более 60% планируемого годового объема.
«Крайне важно продолжать такую работу. От этого зависит достижение военных целей и жизни наших защитников», – подчеркнул глава кабмина.
Первое заседание Координационного совета по обеспечению потребностей войск состоялось 25 октября 2022 г. Тогда Мишустин заявил о необходимости развернуть полномасштабное производство экипировки и обмундирования для обеспечения всех мобилизованных, задействововав все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах, а также организовать бесперебойные поставки сырья, материалов, тканей.