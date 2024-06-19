Минфин ожидает нормализации рынка ипотеки в России в 2024-2025 годах
Минфин ожидает нормализации рынка ипотеки в 2024-2025 гг. после рекордов 2023 г., заявила директора департамента финансовой политики министерства Ольга Болтрукевич.
«Мы периодически слышим катастрофические прогнозы падения рынка в 2024 и 2025 гг., наши прогнозы говорят о том, что никакой катастрофы не должно случиться», – сказала она в ходе круглого стола Domcliсk Digital Day.
Она отметила, что льготные программы заняли около 90% ипотечного рынка новостроек, что, в свою очередь, привело к дисбалансу на рынке ипотеки. По словам Болтрукевич, доля государственных программ на первичном рынке жилья должна постепенно сокращаться по мере снижения ключевой ставки.
Сейчас в России действует льготная ипотека на новостройки (ставка 8%), семейная ипотека (со ставкой 6%), дальневосточная и арктическая (со ставкой до 2%), IT-ипотека (со ставкой до 5%), сельская ипотека (со ставкой до 3%) и др. Программы льготной и семейной ипотеки в текущем виде истекают 1 июля. Семейная ипотека продлена до 2030 г. 24 апреля заместитель министра финансов Иван Чебесков сообщил, что Минфин прорабатывает особые условия семейной ипотеки для малых городов, упор планируется сделать на поддержке ИЖС. По его словам, льготная ставка будет не ниже 6%.