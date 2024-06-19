Минфин ожидает нормализации рынка ипотеки в России в 2024-2025 годах

Сейчас в России действует льготная ипотека на новостройки (ставка 8%), семейная ипотека (со ставкой 6%), дальневосточная и арктическая (со ставкой до 2%), IT-ипотека (со ставкой до 5%), сельская ипотека (со ставкой до 3%) и др. Программы льготной и семейной ипотеки в текущем виде истекают 1 июля. Семейная ипотека продлена до 2030 г. 24 апреля заместитель министра финансов Иван Чебесков сообщил, что Минфин прорабатывает особые условия семейной ипотеки для малых городов, упор планируется сделать на поддержке ИЖС. По его словам, льготная ставка будет не ниже 6%.