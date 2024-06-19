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Минфин ожидает нормализации рынка ипотеки в России в 2024-2025 годах

Ведомости

Минфин ожидает нормализации рынка ипотеки в 2024-2025 гг. после рекордов 2023 г., заявила директора департамента финансовой политики министерства Ольга Болтрукевич.

«Мы периодически слышим катастрофические прогнозы падения рынка в 2024 и 2025 гг., наши прогнозы говорят о том, что никакой катастрофы не должно случиться», – сказала она в ходе круглого стола Domcliсk Digital Day.

Она отметила, что льготные программы заняли около 90% ипотечного рынка новостроек, что, в свою очередь, привело к дисбалансу на рынке ипотеки. По словам Болтрукевич, доля государственных программ на первичном рынке жилья должна постепенно сокращаться по мере снижения ключевой ставки.

Сейчас в России действует льготная ипотека на новостройки (ставка 8%), семейная ипотека (со ставкой 6%), дальневосточная и арктическая (со ставкой до 2%), IT-ипотека (со ставкой до 5%), сельская ипотека (со ставкой до 3%) и др. Программы льготной и семейной ипотеки в текущем виде истекают 1 июля. Семейная ипотека продлена до 2030 г. 24 апреля заместитель министра финансов Иван Чебесков сообщил, что Минфин прорабатывает особые условия семейной ипотеки для малых городов, упор планируется сделать на поддержке ИЖС. По его словам, льготная ставка будет не ниже 6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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