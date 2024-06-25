Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

В Минфине хотят продлить срок маркировки остатков ювелирных изделий до 2025 года

Ведомости

Замминистра финансов Алексей Моисеев предложил продлить срок маркировки остатков ювелирных изделий до 1 сентября 2025 г., сообщается в Telegram-канале Минфина.

«Замминистра финансов Алексей Моисеев принял участие в Общественном совете при Федеральной пробирной палате (ФПП). С участниками ювелирного рынка он обсудил меры, снижающие административную нагрузку на отрасль», – указано в сообщении ведомства.

Моисеев предложил и ряд других мер, снижающих административную нагрузку на ювелирную отрасль в РФ. Так, он заявил, что следует отменить обязательное требование нанесения шифра именинника на ювелирное изделие, существенно сократить количество отличающихся от базового уровня случаев применения ставок пошлины.

В 2021 г. в силу вступило постановление кабмина РФ, согласно которому находящиеся в продаже ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, которые произвели в России или ввезли в страну, с 1 марта 2024 г. должны быть промаркированы двухмерным штриховым кодом рядом с клеймом.

24 мая «Ведомости» писали, что ФПП (находится в ведении Минфина), осуществляющая в России госнадзор за производством, использованием и обращением драгметаллов и камней, выступает за введение ограничений при продаже украшений на онлайн-площадках.

Представитель Минфина, комментируя ситуацию, сообщил о планах проверять легальность розничных продаж ювелирных изделий, в том числе дистанционным способом, с помощью универсального транспортного модуля (программы), который позволит обеспечить автоматизированный контроль операций розничных продаж и автоматически регистрировать операции в специализированной государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгметаллов, камней и изделий из них (ГИИС ДМДК). 

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных