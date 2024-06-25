В Минфине хотят продлить срок маркировки остатков ювелирных изделий до 2025 года
Замминистра финансов Алексей Моисеев предложил продлить срок маркировки остатков ювелирных изделий до 1 сентября 2025 г., сообщается в Telegram-канале Минфина.
«Замминистра финансов Алексей Моисеев принял участие в Общественном совете при Федеральной пробирной палате (ФПП). С участниками ювелирного рынка он обсудил меры, снижающие административную нагрузку на отрасль», – указано в сообщении ведомства.
Моисеев предложил и ряд других мер, снижающих административную нагрузку на ювелирную отрасль в РФ. Так, он заявил, что следует отменить обязательное требование нанесения шифра именинника на ювелирное изделие, существенно сократить количество отличающихся от базового уровня случаев применения ставок пошлины.
В 2021 г. в силу вступило постановление кабмина РФ, согласно которому находящиеся в продаже ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, которые произвели в России или ввезли в страну, с 1 марта 2024 г. должны быть промаркированы двухмерным штриховым кодом рядом с клеймом.
24 мая «Ведомости» писали, что ФПП (находится в ведении Минфина), осуществляющая в России госнадзор за производством, использованием и обращением драгметаллов и камней, выступает за введение ограничений при продаже украшений на онлайн-площадках.
Представитель Минфина, комментируя ситуацию, сообщил о планах проверять легальность розничных продаж ювелирных изделий, в том числе дистанционным способом, с помощью универсального транспортного модуля (программы), который позволит обеспечить автоматизированный контроль операций розничных продаж и автоматически регистрировать операции в специализированной государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгметаллов, камней и изделий из них (ГИИС ДМДК).