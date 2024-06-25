В Минфине хотят продлить срок маркировки остатков ювелирных изделий до 2025 года

В 2021 г. в силу вступило постановление кабмина РФ, согласно которому находящиеся в продаже ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, которые произвели в России или ввезли в страну, с 1 марта 2024 г. должны быть промаркированы двухмерным штриховым кодом рядом с клеймом.