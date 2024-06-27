Верховный суд США ограничил права SEC
Верховный суд США значительно ограничил права Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), сообщило издание Fox Business.
«Верховный суд только что постановил со счетом 6 против 3, что когда SEC требует наказания за мошенничество, ответчик имеет право на суд присяжных в федеральном суде», – написала журналист издания Элеанор Террет в социальной сети X (бывшая Twitter).
Отмечается, что решение стало неудачей для администрации президента Джо Байдена, оно оставило в силе решение суда низшей инстанции, поддержавшего главу хедж-фонда из Техаса, который оспорил законность действий SEC против него после того, как агентство установило, что он совершил мошенничество с ценными бумагами.
Ранее в случае обвинений со стороны SEC ответчик подвергался «внутреннему» судопроизводству федеральных агентств. Данной мерой американский Верховный суд фактически постановил, что использование SEC внутренних судебных процессов для предъявления обвинений противоречит Конституции, пишет издание.
Сообщается, что соответствующее решение было вынесено Верховным судом на фоне обвинений SEC в отношении управляющего хедж-фондом Джорджа Джаркеси. Так, в 2023 г. комиссия установила, что он совершил мошенничество с ценными бумагами. В ответ на данное решение Джаркеси обратился в суд низшей инстанции, вскоре дело было передано в Верховный суд США, который признал решение SEC неправомерным.
27 июня криптовалютная биржа Coinbase подала иски против SEC и Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) за невыполнение требований Закона о свободе информации, пишет Fox News. Площадка обвинила федеральных регуляторов в попытке отрезать криптоиндустрию от банковского сектора.
Как отмечает Reuters, в последние годы SEC столкнулась с рядом юридических нападок на фоне скептицизма по отношению к расширению регулирующих полномочий инстанции. Так, в 2018 г. американский суд поставил под сомнение то, как SEC выбирает своих внутренних судей. Ранее суд также ограничивал полномочия других федеральных агентств, включая Агентство по охране окружающей среды США.