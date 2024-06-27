Верховный суд США ограничил права SEC

Как отмечает Reuters, в последние годы SEC столкнулась с рядом юридических нападок на фоне скептицизма по отношению к расширению регулирующих полномочий инстанции. Так, в 2018 г. американский суд поставил под сомнение то, как SEC выбирает своих внутренних судей. Ранее суд также ограничивал полномочия других федеральных агентств, включая Агентство по охране окружающей среды США.