Всемирный банк признал Россию страной с высоким уровнем дохода
Всемирный банк перевел Россию из категории стран с уровнем дохода выше среднего в категорию государств с высоким доходом. Соответствующая информация опубликована на сайте банка.
По данным регулятора, экономическая активность России обусловлена ростом оборотов в военной сфере в 2023 г. На рост позитивно повлияло в том числе восстановление торговли и финансового сектора. Эти факторы привели к росту как реального, так и номинального валового внутреннего продукта (ВВП). Как отмечает банк, наблюдается рост данных показателей на 3,6% и 10,9% соответственно. При этом валовый национальный доход (ВНД) вырос на 11,2%.
Помимо России, в категорию стран с высоким доходом перешли Болгария и Палау. Они, по данным регулятора, продолжили восстановление после пандемии коронавируса. В Болгарии реальный ВВП вырос на 1,8%, в то время как в Палау он увеличился на 0,4%.
Исполнительный директор от России в банке Роман Маршавин в разговоре с ТАСС заявил, что этот шаг регулятора означает признание успехов России. По его словам, авторитетный мировой институт отметил российскую экономическую политику, несмотря на вводимые торговые и финансовые ограничения.
В мае стало известно, что Россия входит в топ-4 экономик мира по паритету покупательной способности (ППС) еще с 2021 г. Тогда доля российской экономики от мирового ВВП составляла 3,8%, а Японии и Германии – 3,7% и 3,4% соответственно. В этом рейтинге Россия уступает только Китаю, США и Индии. Как заявлял министр экономического развития России Максим Решетников, это объясняется мерами, которые правительство приняло в период пандемии коронавируса и после введения антироссийских санкций.