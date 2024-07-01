Всемирный банк признал Россию страной с высоким уровнем дохода

В мае стало известно, что Россия входит в топ-4 экономик мира по паритету покупательной способности (ППС) еще с 2021 г. Тогда доля российской экономики от мирового ВВП составляла 3,8%, а Японии и Германии – 3,7% и 3,4% соответственно. В этом рейтинге Россия уступает только Китаю, США и Индии. Как заявлял министр экономического развития России Максим Решетников, это объясняется мерами, которые правительство приняло в период пандемии коронавируса и после введения антироссийских санкций.