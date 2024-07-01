Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

Всемирный банк признал Россию страной с высоким уровнем дохода

Ведомости

Всемирный банк перевел Россию из категории стран с уровнем дохода выше среднего в категорию государств с высоким доходом. Соответствующая информация опубликована на сайте банка.

По данным регулятора, экономическая активность России обусловлена ростом оборотов в военной сфере в 2023 г. На рост позитивно повлияло в том числе восстановление торговли и финансового сектора. Эти факторы привели к росту как реального, так и номинального валового внутреннего продукта (ВВП). Как отмечает банк, наблюдается рост данных показателей на 3,6% и 10,9% соответственно. При этом валовый национальный доход (ВНД) вырос на 11,2%.

Помимо России, в категорию стран с высоким доходом перешли Болгария и Палау. Они, по данным регулятора, продолжили восстановление после пандемии коронавируса. В Болгарии реальный ВВП вырос на 1,8%, в то время как в Палау он увеличился на 0,4%.

Исполнительный директор от России в банке Роман Маршавин в разговоре с ТАСС заявил, что этот шаг регулятора означает признание успехов России. По его словам, авторитетный мировой институт отметил российскую экономическую политику, несмотря на вводимые торговые и финансовые ограничения.

В мае стало известно, что Россия входит в топ-4 экономик мира по паритету покупательной способности (ППС) еще с 2021 г. Тогда доля российской экономики от мирового ВВП составляла 3,8%, а Японии и Германии – 3,7% и 3,4% соответственно. В этом рейтинге Россия уступает только Китаю, США и Индии. Как заявлял министр экономического развития России Максим Решетников, это объясняется мерами, которые правительство приняло в период пандемии коронавируса и после введения антироссийских санкций.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных