В Иране выступают за объединение платежных систем членов БРИКС

6 июля глава иранского Центробанка Мохаммад Реза Фарзин сообщил, что Россия и Иран завершили интеграцию российской платежной системы «Мир» и иранской Shetab, стороны подписали соглашение об использовании национальных валют для коммерческих операций и расчетов.