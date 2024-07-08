В Иране выступают за объединение платежных систем членов БРИКС
Страны БРИКС должны объединить свои национальные платежные системы, как это сделали Россия и Иран, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Насер Канаани, передает агентство IRNA.
По словам представителя МИД Ирана, власти Исламской Республики выдвинули инициативу по использованию механизма соединения банковских систем, подходящего для стран - членов БРИКС, наподобие объединения ирано-российских национальных валют.
Российская сторона поддерживает предложение Ирана, сказал Канаани, выразив надежду, что предложение Ирана может быть одобрено членами БРИКС.
6 июля глава иранского Центробанка Мохаммад Реза Фарзин сообщил, что Россия и Иран завершили интеграцию российской платежной системы «Мир» и иранской Shetab, стороны подписали соглашение об использовании национальных валют для коммерческих операций и расчетов.
По информации регулятора Исламской Республики, на двусторонней встрече с председателем Центрального банка России Эльвирой Набиуллиной были окончательно согласованы требования по подключению российской платежной сети карт «Мир» к иранской сети Shetab.