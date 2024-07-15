В Минэке назвали рост цен на авиабилеты в России экономически обоснованным
Рост цен на авиабилеты в России является экономически обоснованным. Об этом заявил замглавы Минэкономразвития Максим Колесников, пишет «РИА Новости».
По словам Колесникова, авиационная подвижность – число пассажиров в расчете на численность населения – восстанавливается по сравнению с доковидным уровнем. Замглавы Минэка сообщил, что в 2019 г. средняя загрузка кресел достигала 83,9%, а в 2023 г. показатель достиг 87,6%, а сейчас, по оперативным данным Росавиации, – более 90%.
Колесников отметил, что для Минэкономразвития вопрос цен на авиаперелеты важен также точки зрения туризма.
«Мы договорились с коллегами из Минтранса и Росавиации, и ФАС, что у нас есть определенные 18 приоритетных туристических направлений. И по этим направлениям мы во всех разрезах, помимо того, что мониторим цены, мы также мониторим и доступность кресел», – пояснил он, добавив, что ведомство принимает участие в согласовании летнего и зимнего расписания авиарейсов.
15 июня замминистра транспорта России Владимир Потешкин сообщил, что в январе рост стоимости авиабилетов составил 14%, в феврале – 18%, в марте – 22%, в апреле – 11%, в мае и июне – 9%.
В апреле «Ведомости» писали, что авиабилеты в экономклассе подорожали на четверть. Средняя стоимость полета по России в салоне самолета экономического класса в расчете на 1000 км пути по итогам I квартала 2024 г. составила 7015 руб. Тогда же депутаты Госдумы попросили Федеральную антимонопольную службу проверить резкое увеличение стоимости авиабилетов.