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В Минэке назвали рост цен на авиабилеты в России экономически обоснованным

Ведомости

Рост цен на авиабилеты в России является экономически обоснованным. Об этом заявил замглавы Минэкономразвития Максим Колесников, пишет «РИА Новости».

По словам Колесникова, авиационная подвижность – число пассажиров в расчете на численность населения – восстанавливается по сравнению с доковидным уровнем. Замглавы Минэка сообщил, что в 2019 г. средняя загрузка кресел достигала 83,9%, а в 2023 г. показатель достиг 87,6%, а сейчас, по оперативным данным Росавиации, – более 90%.

Колесников отметил, что для Минэкономразвития вопрос цен на авиаперелеты важен также точки зрения туризма.

«Мы договорились с коллегами из Минтранса и Росавиации, и ФАС, что у нас есть определенные 18 приоритетных туристических направлений. И по этим направлениям мы во всех разрезах, помимо того, что мониторим цены, мы также мониторим и доступность кресел», – пояснил он, добавив, что ведомство принимает участие в согласовании летнего и зимнего расписания авиарейсов.

15 июня замминистра транспорта России Владимир Потешкин сообщил, что в январе рост стоимости авиабилетов составил 14%, в феврале – 18%, в марте – 22%, в апреле – 11%, в мае и июне – 9%.

В апреле «Ведомости» писали, что авиабилеты в экономклассе подорожали на четверть. Средняя стоимость полета по России в салоне самолета экономического класса в расчете на 1000 км пути по итогам I квартала 2024 г. составила 7015 руб. Тогда же депутаты Госдумы попросили Федеральную антимонопольную службу проверить резкое увеличение стоимости авиабилетов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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