В Минэке назвали рост цен на авиабилеты в России экономически обоснованным

«Мы договорились с коллегами из Минтранса и Росавиации, и ФАС, что у нас есть определенные 18 приоритетных туристических направлений. И по этим направлениям мы во всех разрезах, помимо того, что мониторим цены, мы также мониторим и доступность кресел», – пояснил он, добавив, что ведомство принимает участие в согласовании летнего и зимнего расписания авиарейсов.