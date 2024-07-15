Стоимость авиабилетов в России поднялась на 9% в июне
В июне этого года стоимость авиабилетов выросла на 9%, сообщил замминистра транспорта России Владимир Потешкин во время совещания о мерах по повышению доступности авиаперевозок.
«В этом году действительно отмечается рост цен. В январе – на 14% , в феврале – на 18%, в марте – на 22%, в апреле – на 11%, в мае и июне – на 9%», – сказал он (цитата по ТАСС).
10 июля стало известно, что в Госдуме планируют установить верхний предел стоимости авиабилетов. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что цены на некоторые категории билетов будут определены до конца года. По информации издания, в приоритетном порядке верхняя граница цен на авиабилеты должна устанавливаться для льготных категорий пассажиров и на ряде дополнительных маршрутов.
В апреле «Ведомости» писали, что авиабилеты в экономклассе подорожали на четверть. Средняя стоимость полета по России в салоне самолета экономического класса в расчете на 1000 км пути по итогам I квартала 2024 г. составила 7015 руб. Тогда же депутаты Госдумы попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить резкое увеличение стоимости авиабилетов.