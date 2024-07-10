Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

«Коммерсантъ»: в Госдуме намерены установить потолок цен на авиабилеты

Ведомости

Депутаты Государственной думы планируют установить верхний предел стоимости авиабилетов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Вопросом займется рабочая группа по вопросам тарифообразования на транспорте, ее состав утвердил профильный комитет. Вопрос также обсуждался на заседании комитета в июне при участии Минтранса и Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Источники издания утверждают, что тогда обговаривалось установление верхней границы цены только для определенных категорий билетов.

К оценке экономической целесообразности тарифов рабочая группа депутатов планирует привлечь Минтранс и ФАС. Предполагается, что предельные цены на некоторые категории билетов будут определены до конца года. По данным издания, автором инициативы себя назвал депутат Николай Харитонов (КПРФ). По его словам, в приоритетном порядке верхняя граница цен на авиабилеты должна быть установлена для льготных категорий пассажиров и на ряде дополнительных маршрутов.

В феврале президент России Владимир Путин призвал не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты при безусловном обеспечении качества обслуживания пассажиров и безопасности полетов. По словам главы государства, эти вопросы должны быть в приоритете и у перевозчиков, и у Министерства транспорта, и других профильных ведомств.

В апреле «Ведомости» писали, что по итогам I квартала 2024 г. стоимость внутренних полетов в эконом-классе составила 7015 руб., что на 25% больше, чем за аналогичный период 2023 г.

В 2023 г. отечественный авиационный транспорт перевез более 105 млн пассажиров (при прогнозе в 103 млн). Внутренними авиалиниями воспользовались 83 млн человек. Росавиация выделила из федерального бюджета 8,1 млрд руб. на субсидирование межрегиональных авиаперевозок в 2024 г.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных