«Коммерсантъ»: в Госдуме намерены установить потолок цен на авиабилеты

К оценке экономической целесообразности тарифов рабочая группа депутатов планирует привлечь Минтранс и ФАС. Предполагается, что предельные цены на некоторые категории билетов будут определены до конца года. По данным издания, автором инициативы себя назвал депутат Николай Харитонов (КПРФ). По его словам, в приоритетном порядке верхняя граница цен на авиабилеты должна быть установлена для льготных категорий пассажиров и на ряде дополнительных маршрутов.