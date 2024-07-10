«Коммерсантъ»: в Госдуме намерены установить потолок цен на авиабилеты
Депутаты Государственной думы планируют установить верхний предел стоимости авиабилетов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Вопросом займется рабочая группа по вопросам тарифообразования на транспорте, ее состав утвердил профильный комитет. Вопрос также обсуждался на заседании комитета в июне при участии Минтранса и Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Источники издания утверждают, что тогда обговаривалось установление верхней границы цены только для определенных категорий билетов.
К оценке экономической целесообразности тарифов рабочая группа депутатов планирует привлечь Минтранс и ФАС. Предполагается, что предельные цены на некоторые категории билетов будут определены до конца года. По данным издания, автором инициативы себя назвал депутат Николай Харитонов (КПРФ). По его словам, в приоритетном порядке верхняя граница цен на авиабилеты должна быть установлена для льготных категорий пассажиров и на ряде дополнительных маршрутов.
В феврале президент России Владимир Путин призвал не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты при безусловном обеспечении качества обслуживания пассажиров и безопасности полетов. По словам главы государства, эти вопросы должны быть в приоритете и у перевозчиков, и у Министерства транспорта, и других профильных ведомств.
В апреле «Ведомости» писали, что по итогам I квартала 2024 г. стоимость внутренних полетов в эконом-классе составила 7015 руб., что на 25% больше, чем за аналогичный период 2023 г.
В 2023 г. отечественный авиационный транспорт перевез более 105 млн пассажиров (при прогнозе в 103 млн). Внутренними авиалиниями воспользовались 83 млн человек. Росавиация выделила из федерального бюджета 8,1 млрд руб. на субсидирование межрегиональных авиаперевозок в 2024 г.