Стоимость полетов по России эконом-классом выросла за год на 25%

В 2023 г. отечественный авиационный транспорт перевез более 105 млн пассажиров (при прогнозе в 103 млн). Внутренними авиалиниями воспользовались 83 млн человек. В феврале этого года президент РФ Владимир Путин призвал не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты. На 2024 г. из федерального бюджета было выделено 8,1 млрд руб. на субсидирование межрегиональных авиаперевозок.