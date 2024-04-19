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Стоимость полетов по России эконом-классом выросла за год на 25%

Ведомости

Стоимость внутренних полетов в эконом-классе по итогам I квартала 2024 г. составила 7015 руб., что на 25% больше, чем за аналогичный период 2023 г., подсчитали «Ведомости» на основе данных Росстата.

В марте 2024 г. средняя стоимость перелета эконом-классом по России увеличилась на 23% год к году до 7345 руб. Дороже всего оказалось летать (по всем направлениям) из Пензенской области – в среднем 14 716 руб. (+4%) за билет, Республики Коми – 14 663 руб. (+42%) и Республики Марий Эл – 13 559 руб. (+25%).

Средняя цена билета эконом-классом из Москвы в марте составила 8504 руб. (+19%), из Санкт-Петербурга – 10 800 руб. (+19%).

В 2023 г. отечественный авиационный транспорт перевез более 105 млн пассажиров (при прогнозе в 103 млн). Внутренними авиалиниями воспользовались 83 млн человек. В феврале этого года президент РФ Владимир Путин призвал не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты. На 2024 г. из федерального бюджета было выделено 8,1 млрд руб. на субсидирование межрегиональных авиаперевозок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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