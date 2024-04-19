Стоимость полетов по России эконом-классом выросла за год на 25%
Стоимость внутренних полетов в эконом-классе по итогам I квартала 2024 г. составила 7015 руб., что на 25% больше, чем за аналогичный период 2023 г., подсчитали «Ведомости» на основе данных Росстата.
В марте 2024 г. средняя стоимость перелета эконом-классом по России увеличилась на 23% год к году до 7345 руб. Дороже всего оказалось летать (по всем направлениям) из Пензенской области – в среднем 14 716 руб. (+4%) за билет, Республики Коми – 14 663 руб. (+42%) и Республики Марий Эл – 13 559 руб. (+25%).
Средняя цена билета эконом-классом из Москвы в марте составила 8504 руб. (+19%), из Санкт-Петербурга – 10 800 руб. (+19%).
В 2023 г. отечественный авиационный транспорт перевез более 105 млн пассажиров (при прогнозе в 103 млн). Внутренними авиалиниями воспользовались 83 млн человек. В феврале этого года президент РФ Владимир Путин призвал не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты. На 2024 г. из федерального бюджета было выделено 8,1 млрд руб. на субсидирование межрегиональных авиаперевозок.