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Мишустин оценил уровень организации Кавказского инвестиционного форума

Ведомости

Уровень организации Кавказского инвестиционного форума (КИФ) – высочайший. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин по итогам посещения форума.

«Здесь работали все вместе с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым и с коллегами из Чечни и сделали для инвесторов, для глав регионов, для всех, кто прилетел, для руководителей федеральных органов и исполнительной власти отличные условия для работы. И горящие глаза всех, кто сегодня был на стендах, кто работал, рассказывал, об этом говорят», – высказался Мишустин.

Мишустин также рассказал, что в таком масштабе форум проводится впервые, по указу президента РФ Владимира Путина он будет ежегодным.

В своем выступлении Мишустин рассказал о ситуации в федеральном округе в целом. Отдельно он заострил внимание на сфере туризма. Премьер напомнил, что президент поручил за шесть лет увеличить количество путешествий по стране до 140 млн в год. По словам Мишустина, Кавказ всегда славился своим гостеприимством и уникальной природой. Однако пока не везде есть комфортные условия размещения – «нужно подтянуть и уровень сервиса». В эту работу активно включился бизнес, а правительство предо­ставляет предпринимателям широкий набор инструментов поддержки.

«По программе льготного креди­тования в этой сфере ее получат 23 проекта по созданию гостиниц и многофункционального комплекса, в том числе горнолыжной инфраструктуры. Два из них уже введены в эксплуатацию. Выделили субсидии и на строительство модуль­ных отелей, 90 номеров в них – готовы», – рассказал Мишустин.

В июле 2023 г. Путин подписал закон, который в том числе освобождает туроператоров от налога на добавленную стоимость при продаже путевок по России. Действие меры продлится по 30 июня 2027 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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