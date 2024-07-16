Мишустин оценил уровень организации Кавказского инвестиционного форума

В своем выступлении Мишустин рассказал о ситуации в федеральном округе в целом. Отдельно он заострил внимание на сфере туризма. Премьер напомнил, что президент поручил за шесть лет увеличить количество путешествий по стране до 140 млн в год. По словам Мишустина, Кавказ всегда славился своим гостеприимством и уникальной природой. Однако пока не везде есть комфортные условия размещения – «нужно подтянуть и уровень сервиса». В эту работу активно включился бизнес, а правительство предо­ставляет предпринимателям широкий набор инструментов поддержки.