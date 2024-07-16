Мишустин оценил уровень организации Кавказского инвестиционного форума
Уровень организации Кавказского инвестиционного форума (КИФ) – высочайший. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин по итогам посещения форума.
«Здесь работали все вместе с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым и с коллегами из Чечни и сделали для инвесторов, для глав регионов, для всех, кто прилетел, для руководителей федеральных органов и исполнительной власти отличные условия для работы. И горящие глаза всех, кто сегодня был на стендах, кто работал, рассказывал, об этом говорят», – высказался Мишустин.
Мишустин также рассказал, что в таком масштабе форум проводится впервые, по указу президента РФ Владимира Путина он будет ежегодным.
В своем выступлении Мишустин рассказал о ситуации в федеральном округе в целом. Отдельно он заострил внимание на сфере туризма. Премьер напомнил, что президент поручил за шесть лет увеличить количество путешествий по стране до 140 млн в год. По словам Мишустина, Кавказ всегда славился своим гостеприимством и уникальной природой. Однако пока не везде есть комфортные условия размещения – «нужно подтянуть и уровень сервиса». В эту работу активно включился бизнес, а правительство предоставляет предпринимателям широкий набор инструментов поддержки.
«По программе льготного кредитования в этой сфере ее получат 23 проекта по созданию гостиниц и многофункционального комплекса, в том числе горнолыжной инфраструктуры. Два из них уже введены в эксплуатацию. Выделили субсидии и на строительство модульных отелей, 90 номеров в них – готовы», – рассказал Мишустин.
В июле 2023 г. Путин подписал закон, который в том числе освобождает туроператоров от налога на добавленную стоимость при продаже путевок по России. Действие меры продлится по 30 июня 2027 г.