ЦБ: инфляционное давление в России пока не демонстрирует устойчивого снижения
Центробанк заявил об отсутствии тенденции к снижению инфляционного давления. Это следует из комментария регулятора «Динамика потребительских цен».
«В целом инфляционное давление пока не демонстрирует устойчивого снижения. Для придания процессу снижения инфляции устойчивости необходимо поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение более продолжительного времени, чем прогнозировалось в апреле», – говорится в сообщении.
Потребительские цены в июне выросли на 0,64% после роста 0,74% в мае. С поправкой на сезонность в годовом выражении месячный прирост цен снизился до 9,3% после 10,7% в мае – это значительно выше значений января – апреля 2024 г., указывается в материале.
«По прогнозу Банка России, проводимая денежно-кредитная политика ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия», – добавили в ЦБ.
Сейчас ключевая ставка ЦБ остается 16% – на таком уровне она держится с середины декабря 2023 г. 7 июня председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что совет директоров Банка России рассматривал повышение ключевой ставки до 18%. В тот день совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%.
Тогда регулятор в своем релизе допустил повышение ключевой ставки. Отмечалось, что для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле.