ЦБ: инфляционное давление в России пока не демонстрирует устойчивого снижения

Потребительские цены в июне выросли на 0,64% после роста 0,74% в мае. С поправкой на сезонность в годовом выражении месячный прирост цен снизился до 9,3% после 10,7% в мае – это значительно выше значений января – апреля 2024 г., указывается в материале.