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ЦБ: инфляционное давление в России пока не демонстрирует устойчивого снижения

Ведомости

Центробанк заявил об отсутствии тенденции к снижению инфляционного давления. Это следует из комментария регулятора «Динамика потребительских цен».

«В целом инфляционное давление пока не демонстрирует устойчивого снижения. Для придания процессу снижения инфляции устойчивости необходимо поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение более продолжительного времени, чем прогнозировалось в апреле», – говорится в сообщении.

Потребительские цены в июне выросли на 0,64% после роста 0,74% в мае. С поправкой на сезонность в годовом выражении месячный прирост цен снизился до 9,3% после 10,7% в мае – это значительно выше значений января – апреля 2024 г., указывается в материале.

«По прогнозу Банка России, проводимая денежно-кредитная политика ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия», – добавили в ЦБ.

Сейчас ключевая ставка ЦБ остается 16% – на таком уровне она держится с середины декабря 2023 г. 7 июня председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что совет директоров Банка России рассматривал повышение ключевой ставки до 18%. В тот день совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%.

Тогда регулятор в своем релизе допустил повышение ключевой ставки. Отмечалось, что для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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