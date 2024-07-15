Костин допустил повышение ключевой ставки до 18%

Ключевая ставка ЦБ РФ – процентная ставка, от которой зависят ставки по депозитам и кредитам банков, доходность финансовых активов. В зависимости от ее уровня кредиты для населения и бизнеса становятся более или менее выгодными, а изменения ключевой ставки напрямую влияют на спрос и предложение в экономике и, как следствие, на инфляцию.