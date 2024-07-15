Костин допустил повышение ключевой ставки до 18%
Костин отметил, что Центробанк давно обещал повысить ключевую ставку. По его мнению, повышение может составить до 200 базисных пунктов.
Ключевая ставка ЦБ РФ – процентная ставка, от которой зависят ставки по депозитам и кредитам банков, доходность финансовых активов. В зависимости от ее уровня кредиты для населения и бизнеса становятся более или менее выгодными, а изменения ключевой ставки напрямую влияют на спрос и предложение в экономике и, как следствие, на инфляцию.
7 июня председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что совет директоров Банка России рассматривал повышение ключевой ставки до 18%. В тот день совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%. На этом значении ставка держится с середины декабря 2023 г. Регулятор в своем релизе допустил повышение ключевой ставки. Отмечалось, что для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле.