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Костин допустил повышение ключевой ставки до 18%

Ведомости

Глава ВТБ Андрей Костин допустил, что Банк России повысит ключевую ставку до 18% годовых на заседании 26 июля. Об этом он заявил в кулуарах Кавказского инвестиционного форума, пишет ТАСС.

Костин отметил, что Центробанк давно обещал повысить ключевую ставку. По его мнению, повышение может составить до 200 базисных пунктов.

Ключевая ставка ЦБ РФ – процентная ставка, от которой зависят ставки по депозитам и кредитам банков, доходность финансовых активов. В зависимости от ее уровня кредиты для населения и бизнеса становятся более или менее выгодными, а изменения ключевой ставки напрямую влияют на спрос и предложение в экономике и, как следствие, на инфляцию.

7 июня председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что совет директоров Банка России рассматривал повышение ключевой ставки до 18%. В тот день совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%. На этом значении ставка держится с середины декабря 2023 г. Регулятор в своем релизе допустил повышение ключевой ставки. Отмечалось, что для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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