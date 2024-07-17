Уровень безработицы среди молодежи в Китае снижается третий месяц подряд
Уровень безработицы среди молодежи в Китае снижается третий месяц подряд, пишет издание The Paper со ссылкой на Государственное статистическое управления страны.
В июне уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 16 до 24 лет составил 13,2%. Текущий показатель снизился на 1 процентный пункт (п. п.) по сравнению с уровнем прошлого месяца. Уровень безработицы среди людей в возрасте от 25 до 29 лет также составил 13,2%, что меньше показателя прошлого месяца на 0,2 п. п. Уровень безработицы среди данных возрастных групп снижается уже три месяца подряд.
Государственное бюро статистики Китая приостановило публикацию данных об уровне безработицы среди молодежи в июне прошлого года после того, как показатель достиг рекордного максимума – 21,3%. В январе публикация возобновилась, но с новым подходом – теперь при расчетах не учитываются учащиеся школ, отмечает The Wall Street Journal.
Издание со ссылкой на экономистов также сообщает, что скоро поиск работы для китайской молодежи станет сложной задачей, поскольку в этом году на рынок труда выйдет рекордное количество выпускников – около 12 млн человек. По словам экономистов, проблема состоит в структурном дисбалансе на рынке труда. Он привел к нехватке высокооплачиваемых должностей, на которые рассчитывают молодые люди. В мае этого года председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что проблему безработицы среди молодежи необходимо решать в приоритетном порядке.
16 июля Китай также отчитался о росте экономики на 5% за первые шесть месяцев текущего года. По данным статистики, ВВП республики составил 61,68 трлн юаней (примерно $8,65 трлн). При этом темпы роста замедляются – для сравнения: в I квартале 2024 г. рост по отношению к IV кварталу 2023 г. составлял 1,6%.