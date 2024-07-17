Уровень безработицы среди молодежи в Китае снижается третий месяц подряд

Издание со ссылкой на экономистов также сообщает, что скоро поиск работы для китайской молодежи станет сложной задачей, поскольку в этом году на рынок труда выйдет рекордное количество выпускников – около 12 млн человек. По словам экономистов, проблема состоит в структурном дисбалансе на рынке труда. Он привел к нехватке высокооплачиваемых должностей, на которые рассчитывают молодые люди. В мае этого года председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что проблему безработицы среди молодежи необходимо решать в приоритетном порядке.