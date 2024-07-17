Опрошенные Банком России аналитики повысили прогнозы по ставке и инфляции
Опрошенные Банком России аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 г. до 16,8% с 15,9% в мае, следует из ежемесячного опроса ЦБ РФ. Опрос проводился с 12 по 16 июля среди 31 экономиста из различных организаций.
Прогноз по ставке на следующий 2025 г. повышен до 15% с 12,4% в мае, на 2026 г. – до 10,6% с 9,4%. Оценка аналитиками нейтральной ключевой ставки осталась на прежнем уровне в 7,5%.
Рост инфляции ожидается на уровне в 6,5% после прогнозов в 5,5%. Оценки на следующий год – рост до 4,5% с 4,2%. На 2026 г. прогноз остался на прежнем уровне в 4%.
Оценки по росту ВВП России на этот год повышены до 3,2% с 2,9%. Рост ВВП в следующем 2025 г. ожидается на прежнем уровне в 1,7%, на 2026 г. – до 1,7% с 1,6%.
16 июля ЦБ опубликовал комментарий «Динамика потребительских цен», в котором отметил отсутствие тенденции к снижению инфляционного давления. При этом, по прогнозу регулятора, проводимая денежно-кредитная политика «ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия».
Сейчас ключевая ставка ЦБ остается 16%. 7 июня председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что совет директоров Банка России рассматривал повышение ключевой ставки до 18%. В тот день совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%.