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Опрошенные Банком России аналитики повысили прогнозы по ставке и инфляции

Ведомости

Опрошенные Банком России аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 г. до 16,8% с 15,9% в мае, следует из ежемесячного опроса ЦБ РФ. Опрос проводился с 12 по 16 июля среди 31 экономиста из различных организаций.

Прогноз по ставке на следующий 2025 г. повышен до 15% с 12,4% в мае, на 2026 г. – до 10,6% с 9,4%. Оценка аналитиками нейтральной ключевой ставки осталась на прежнем уровне в 7,5%.

Рост инфляции ожидается на уровне в 6,5% после прогнозов в 5,5%. Оценки на следующий год – рост до 4,5% с 4,2%. На 2026 г. прогноз остался на прежнем уровне в 4%.

Оценки по росту ВВП России на этот год повышены до 3,2% с 2,9%. Рост ВВП в следующем 2025 г. ожидается на прежнем уровне в 1,7%, на 2026 г. – до 1,7% с 1,6%.

16 июля ЦБ опубликовал комментарий «Динамика потребительских цен», в котором отметил отсутствие тенденции к снижению инфляционного давления. При этом, по прогнозу регулятора, проводимая денежно-кредитная политика «ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия».

Сейчас ключевая ставка ЦБ остается 16%. 7 июня председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что совет директоров Банка России рассматривал повышение ключевой ставки до 18%. В тот день совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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