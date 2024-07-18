Китай намерен углубить реформы в финансовой и налоговой системах
Китай будет продвигать реформы в финансовой и налоговой системах, следует из коммюнике по итогам третьего пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва.
«Необходимо совершенствовать систему макроконтроля, всесторонне продвигать реформы в таких ключевых областях, как финансы и налогообложение, и повышать согласованность направлений макрополитики», – сказано в коммюнике.
Во время пленума члены КПК пришли к тому, что макроконтроль и эффективное государственное управление – обязательные требования для того, чтобы полноценно использовать преимущества системы рыночной экономики в стране. В коммюнике отмечается необходимость улучшить национальную систему стратегического планирования.
ЦК КПК поставил цель расширить внутренний спрос, ускорить развитие внешней торговли и продвигать «зеленое» развитие. В документе отмечается, что власти республики также будут способствовать сокращению бедности и улучшать условия жизни населения страны.
16 июля Государственное статистическое управление КНР отчиталось о росте ВВП страны за первые шесть месяцев текущего года по сравнению с 2023 г. Показатель составил 61,68 трлн юаней (примерно $8,65 трлн), при этом темпы роста замедляются.