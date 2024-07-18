Китай намерен углубить реформы в финансовой и налоговой системах

Во время пленума члены КПК пришли к тому, что макроконтроль и эффективное государственное управление – обязательные требования для того, чтобы полноценно использовать преимущества системы рыночной экономики в стране. В коммюнике отмечается необходимость улучшить национальную систему стратегического планирования.