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Китай намерен углубить реформы в финансовой и налоговой системах

Ведомости

Китай будет продвигать реформы в финансовой и налоговой системах, следует из коммюнике по итогам третьего пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва.

«Необходимо совершенствовать систему макроконтроля, всесторонне продвигать реформы в таких ключевых областях, как финансы и налогообложение, и повышать согласованность направлений макрополитики», – сказано в коммюнике.

Во время пленума члены КПК пришли к тому, что макроконтроль и эффективное государственное управление – обязательные требования для того, чтобы полноценно использовать преимущества системы рыночной экономики в стране. В коммюнике отмечается необходимость улучшить национальную систему стратегического планирования.

ЦК КПК поставил цель расширить внутренний спрос, ускорить развитие внешней торговли и продвигать «зеленое» развитие. В документе отмечается, что власти республики также будут способствовать сокращению бедности и улучшать условия жизни населения страны.

16 июля Государственное статистическое управление КНР отчиталось о росте ВВП страны за первые шесть месяцев текущего года по сравнению с 2023 г. Показатель составил 61,68 трлн юаней (примерно $8,65 трлн), при этом темпы роста замедляются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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