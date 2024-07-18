Правительство хочет сохранить нулевую ставку по страховым взносам для флота

Мишустин пояснил, что нулевая ставка по страховым взносам, которые начисляются на выплаты экипажам судов из российского международного реестра, действует более 10 лет. За это время число зарегистрированных в реестре судов выросло почти в 2,5 раза, а численность состава превысила 16 000 человек.