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Правительство хочет сохранить нулевую ставку по страховым взносам для флота

Ведомости

Правительство России подготовило законопроект о сохранении нулевой ставки по страховым взносам для российского флота. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Благодаря этой мере у морских транспортных компаний останется дополнительно около 14 млрд руб., что укрепит их экономические возможности в том числе по выплате заработной платы», – отметил глава кабмина.

Мишустин пояснил, что нулевая ставка по страховым взносам, которые начисляются на выплаты экипажам судов из российского международного реестра, действует более 10 лет. За это время число зарегистрированных в реестре судов выросло почти в 2,5 раза, а численность состава превысила 16 000 человек.

Продление меры призвано нарастить долю российских судов в мировом торговом флоте.

7 июля Мишустин заявлял, что развитие морского и речного судоходства является одним из государственных приоритетов. Президент России Владимир Путин поставил перед отраслью задачи, которые направлены на освоение Северного морского пути, арктических и дальневосточных морей, обустройство водных магистралей в рамках международных транспортных коридоров, расширение маршрутной сети пассажирских и грузовых перевозок, строительство и обновление флота, модернизацию портов и причалов, переход на новые технологические и цифровые платформы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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