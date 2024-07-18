Правительство хочет сохранить нулевую ставку по страховым взносам для флота
Правительство России подготовило законопроект о сохранении нулевой ставки по страховым взносам для российского флота. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Благодаря этой мере у морских транспортных компаний останется дополнительно около 14 млрд руб., что укрепит их экономические возможности в том числе по выплате заработной платы», – отметил глава кабмина.
Мишустин пояснил, что нулевая ставка по страховым взносам, которые начисляются на выплаты экипажам судов из российского международного реестра, действует более 10 лет. За это время число зарегистрированных в реестре судов выросло почти в 2,5 раза, а численность состава превысила 16 000 человек.
Продление меры призвано нарастить долю российских судов в мировом торговом флоте.
7 июля Мишустин заявлял, что развитие морского и речного судоходства является одним из государственных приоритетов. Президент России Владимир Путин поставил перед отраслью задачи, которые направлены на освоение Северного морского пути, арктических и дальневосточных морей, обустройство водных магистралей в рамках международных транспортных коридоров, расширение маршрутной сети пассажирских и грузовых перевозок, строительство и обновление флота, модернизацию портов и причалов, переход на новые технологические и цифровые платформы.