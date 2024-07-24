Энергопотребление в России выросло в июле на 7,3%
В июле энергопотребление в России увеличилось на 7,3% году к году. Об этом сообщил председатель правления АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Федор Опадчий, передает ТАСС.
«Одна проблема – это высокие температурные значения, другая – нетипичная продолжительность периода экстремально высоких температур, когда здания и сооружения прогреваются, происходит максимальное использование систем кондиционирования», – отметил он.
Другой важный фактор роста энергопотребления – увеличение потока туристов в южные регионы страны, добавил Опадчий. По его словам, все это привело «к рекордному росту потребления». При этом в 2023 г. в России энергопотребление выросло на 1,4% год к году, а в юго-западной части объединенной энергосистемы (ОЭС) Юга – на 2,4%.
В этом году, продолжил Опадчий, особенно сложная ситуация сложилась на юге и Северном Кавказе. В июле энергопотребление там увеличилось на 20,4% год к году. Такой рост он назвал колоссальным.
С начала июля в южных регионах России держатся аномально высокие температуры. Из-за жары перегружено электроэнергетическое оборудование ОЭС Юга. Чтобы избежать сбоев, в регионах вводятся временные ограничения потребления энергии.
16 июля из строя вышел один из энергоблоков Ростовской АЭС. В результате без электричества остались жители юга и Северного Кавказа. На следующий день электроснабжение всех потребителей, лишившихся электричества в рамках графиков временного ограничения, было восстановлено.