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Энергопотребление в России выросло в июле на 7,3%

Ведомости

В июле энергопотребление в России увеличилось на 7,3% году к году. Об этом сообщил председатель правления АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Федор Опадчий, передает ТАСС.

«Одна проблема – это высокие температурные значения, другая – нетипичная продолжительность периода экстремально высоких температур, когда здания и сооружения прогреваются, происходит максимальное использование систем кондиционирования», – отметил он.

Другой важный фактор роста энергопотребления – увеличение потока туристов в южные регионы страны, добавил Опадчий. По его словам, все это привело «к рекордному росту потребления». При этом в 2023 г. в России энергопотребление выросло на 1,4% год к году, а в юго-западной части объединенной энергосистемы (ОЭС) Юга – на 2,4%.

В этом году, продолжил Опадчий, особенно сложная ситуация сложилась на юге и Северном Кавказе. В июле энергопотребление там увеличилось на 20,4% год к году. Такой рост он назвал колоссальным.

С начала июля в южных регионах России держатся аномально высокие температуры. Из-за жары перегружено электроэнергетическое оборудование ОЭС Юга. Чтобы избежать сбоев, в регионах вводятся временные ограничения потребления энергии.

16 июля из строя вышел один из энергоблоков Ростовской АЭС. В результате без электричества остались жители юга и Северного Кавказа. На следующий день электроснабжение всех потребителей, лишившихся электричества в рамках графиков временного ограничения, было восстановлено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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