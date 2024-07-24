Энергопотребление в России выросло в июле на 7,3%

Другой важный фактор роста энергопотребления – увеличение потока туристов в южные регионы страны, добавил Опадчий. По его словам, все это привело «к рекордному росту потребления». При этом в 2023 г. в России энергопотребление выросло на 1,4% год к году, а в юго-западной части объединенной энергосистемы (ОЭС) Юга – на 2,4%.