Песков: ни одна экономика мира не застрахована от текущих проблем

На заседании 26 июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 200 б.п. – теперь она составляет 18% годовых. ЦБ последний раз повышал ставку до 16% в декабре 2023 г. и с тех пор держал ее на этом уровне. Банк России прогнозирует инфляцию по итогам года 4,3-4,8%, таргет у ЦБ – 4%. Пик годовой инфляции будет в июле, а с августа-сентября Банк России рассчитывает увидеть постепенное снижение темпов роста цен.