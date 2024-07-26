Песков: ни одна экономика мира не застрахована от текущих проблем
Российские показатели экономического развития весьма позитивны, при этом могут возникать текущие проблемы, от них не свободна ни одна экономика мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, почему при динамичном развитии экономики в РФ наблюдается ускорение инфляции, представитель Кремля напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно давал высокие оценки работе правительства и Центрального банка, который отвечает за обеспечение макростабильности.
«Сами показатели экономического развития и по отраслям, и в целом по росту ВВП весьма и весьма позитивны. Понятно, что могут возникать текущие проблемы. От текущих проблем в экономике ни одна экономика мира не свободна, они возникают постоянно во всех странах и, собственно, становятся проблемой для определенных регулятивных мер», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
То же самое, по словам Пескова, делается и в России. В этом блоке есть разные рабочие точки зрения по поводу перегрева экономики. На этот счет проводятся рабочие обсуждения и принимаются необходимые меры.
На заседании 26 июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 200 б.п. – теперь она составляет 18% годовых. ЦБ последний раз повышал ставку до 16% в декабре 2023 г. и с тех пор держал ее на этом уровне. Банк России прогнозирует инфляцию по итогам года 4,3-4,8%, таргет у ЦБ – 4%. Пик годовой инфляции будет в июле, а с августа-сентября Банк России рассчитывает увидеть постепенное снижение темпов роста цен.