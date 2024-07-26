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ЦБ повысил прогноз роста ВВП России до 3,5-4% в 2024 году

Ведомости

Банк России повысил прогноз роста ВВП страны до 3,5–4% в текущем году. Это следует из среднесрочного прогноза регулятора по итогам заседания совета директоров.

Вместе с этим ЦБ понизил прогноз роста ВВП в 2025 г. – до 0,5–1,5%. Ранее показатель был на уровне 1–2%. Прогноз на 2026 г. снизился до 1–2% с ожидаемых до этого 1,5–2,5%. В 2027 г. регулятор ожидает рост экономики в интервале 1,5–2,5%.

Регулятор также повысил прогноз по инфляции на этот год, он составил 6,5–7% вместо 4,3–4,8%. В следующем году рост цен ожидается на уровне до 4–4,5%. Прогноз по средней ключевой ставке на текущий год повысился до 16,9–17,4% с 15–16%. В следующем году ЦБ ожидает среднюю ключевую ставку в районе 14–16%.

26 июля Банк России повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. – теперь она составляет 18% годовых. ЦБ последний раз повышал ставку до 16% в декабре 2023 г. и с тех пор держал ее на этом уровне. Шага в 200 б. п. ожидало большинство (15 из 29) аналитиков консенсус-прогноза «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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