ЦБ повысил прогноз роста ВВП России до 3,5-4% в 2024 году

Регулятор также повысил прогноз по инфляции на этот год, он составил 6,5–7% вместо 4,3–4,8%. В следующем году рост цен ожидается на уровне до 4–4,5%. Прогноз по средней ключевой ставке на текущий год повысился до 16,9–17,4% с 15–16%. В следующем году ЦБ ожидает среднюю ключевую ставку в районе 14–16%.