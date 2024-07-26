ЦБ повысил прогноз роста ВВП России до 3,5-4% в 2024 году
Банк России повысил прогноз роста ВВП страны до 3,5–4% в текущем году. Это следует из среднесрочного прогноза регулятора по итогам заседания совета директоров.
Вместе с этим ЦБ понизил прогноз роста ВВП в 2025 г. – до 0,5–1,5%. Ранее показатель был на уровне 1–2%. Прогноз на 2026 г. снизился до 1–2% с ожидаемых до этого 1,5–2,5%. В 2027 г. регулятор ожидает рост экономики в интервале 1,5–2,5%.
Регулятор также повысил прогноз по инфляции на этот год, он составил 6,5–7% вместо 4,3–4,8%. В следующем году рост цен ожидается на уровне до 4–4,5%. Прогноз по средней ключевой ставке на текущий год повысился до 16,9–17,4% с 15–16%. В следующем году ЦБ ожидает среднюю ключевую ставку в районе 14–16%.
26 июля Банк России повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. – теперь она составляет 18% годовых. ЦБ последний раз повышал ставку до 16% в декабре 2023 г. и с тех пор держал ее на этом уровне. Шага в 200 б. п. ожидало большинство (15 из 29) аналитиков консенсус-прогноза «Ведомостей».