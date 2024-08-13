Аналитики Райффайзенбанка не увидели охлаждения экономики в первом полугодии

14 мая Минэк признал наличие признаков перегрева экономики, хотя до этого не соглашался с утверждениями главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, которая заявляла о перегреве в экономике еще с начала 2024 г. В марте Набиуллина заявила, что пик перегрева российской экономики уже пройден, так как инфляция замедляется. При этом она отметила, что признаки перегрева еще сохраняются в виде разрыва выпуска, то есть превышения спроса над возможностями наращивания предложения.