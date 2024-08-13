Аналитики Райффайзенбанка не увидели охлаждения экономики в первом полугодии
Аналитики Райффайзенбанка не увидели охлаждения экономики по итогам первого полугодия 2024 г. Об этом сообщается в Telegram-канале аналитиков банка.
Как отмечают эксперты, в конце прошлой недели Росстат раскрыл предварительную оценку ВВП за II квартал 2024 г., прирост составил 4,0% год к году. Она сложилась на уровне более оперативных оценок Минэкономразвития, полученных из месячных данных. Однако, согласно оценкам Раффайзенбанка, квартальный рост ВВП без сезонности составил 0,3%.
«Сильный внутренний спрос пока не позволяет экономике выйти из состояния перегрева», – сообщают аналитики.
В дальнейшем перегрев экономики будет постепенно сходить на нет из-за высокой загрузки трудовых ресурсов и производственных мощностей. Важную роль также сыграет жесткая монетарная политика. Эффект масштабного цикла повышения ключевой ставки, которую сначала повысили до 16% в конце 2023 г., а потом до 18% в июле 2024 г., проявится в полной мере именно во втором полугодии, считают аналитики банка.
14 мая Минэк признал наличие признаков перегрева экономики, хотя до этого не соглашался с утверждениями главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, которая заявляла о перегреве в экономике еще с начала 2024 г. В марте Набиуллина заявила, что пик перегрева российской экономики уже пройден, так как инфляция замедляется. При этом она отметила, что признаки перегрева еще сохраняются в виде разрыва выпуска, то есть превышения спроса над возможностями наращивания предложения.