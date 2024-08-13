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Аналитики Райффайзенбанка не увидели охлаждения экономики в первом полугодии

Ведомости

Аналитики Райффайзенбанка не увидели охлаждения экономики по итогам первого полугодия 2024 г. Об этом сообщается в Telegram-канале аналитиков банка.

Как отмечают эксперты, в конце прошлой недели Росстат раскрыл предварительную оценку ВВП за II квартал 2024 г., прирост составил 4,0% год к году. Она сложилась на уровне более оперативных оценок Минэкономразвития, полученных из месячных данных. Однако, согласно оценкам Раффайзенбанка, квартальный рост ВВП без сезонности составил 0,3%.

«Сильный внутренний спрос пока не позволяет экономике выйти из состояния перегрева», – сообщают аналитики. 

В дальнейшем перегрев экономики будет постепенно сходить на нет из-за высокой загрузки трудовых ресурсов и производственных мощностей. Важную роль также сыграет жесткая монетарная политика. Эффект масштабного цикла повышения ключевой ставки, которую сначала повысили до 16% в конце 2023 г., а потом до 18% в июле 2024 г., проявится в полной мере именно во втором полугодии, считают аналитики банка.

14 мая Минэк признал наличие признаков перегрева экономики, хотя до этого не соглашался с утверждениями главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, которая заявляла о перегреве в экономике еще с начала 2024 г. В марте Набиуллина заявила, что пик перегрева российской экономики уже пройден, так как инфляция замедляется. При этом она отметила, что признаки перегрева еще сохраняются в виде разрыва выпуска, то есть превышения спроса над возможностями наращивания предложения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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