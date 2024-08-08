Сбер ожидает сохранения ключевой ставки на уровне 18% до конца года

8 августа Сбер опубликовал презентацию в своей финансовой отчетности за II квартал 2024 г., согласно которой банк улучшил прогноз по росту ВВП России в этом году с 2,8% до 3,8%. В то же время эксперты банка полагают, что уровень инфляции на конец 2024 г. достигнет 6,5-7,5%, а не 4-5%, как считалось ранее.