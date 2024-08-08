Сбер ожидает сохранения ключевой ставки на уровне 18% до конца года
Высокая ключевая ставка на уровне не ниже 18% сохранится до конца года. Об этом сообщил руководитель блока «Финансы» Сбербанка Тарас Скворцов.
«Высокая ключевая ставка будет сохраняться дольше, чем мы предполагали ранее, и в 2024 г. мы не ожидаем ее снижения ниже текущего уровня. Мы находимся в нестандартных для российской экономики условиях высоких ставок, но бизнес и частные клиенты адаптировались к ним», – сказал Скворцов.
Он также отметил, что в Сбербанке готовы к потенциальному повышению ключевой ставки.
«Даже если будет повышение до 20%, я не думаю, что после этого возникнет необходимость менять наши сегодняшние прогнозы», – сказал он.
26 июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 18% годовых. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина пояснила, что экономика по-прежнему находится в состоянии значительного перегрева, темпы роста ВВП в I и II кварталах оставались высокими, при этом инфляция ускорялась.
8 августа Сбер опубликовал презентацию в своей финансовой отчетности за II квартал 2024 г., согласно которой банк улучшил прогноз по росту ВВП России в этом году с 2,8% до 3,8%. В то же время эксперты банка полагают, что уровень инфляции на конец 2024 г. достигнет 6,5-7,5%, а не 4-5%, как считалось ранее.