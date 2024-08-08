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Сбер ожидает сохранения ключевой ставки на уровне 18% до конца года

Ведомости

Высокая ключевая ставка на уровне не ниже 18% сохранится до конца года. Об этом сообщил руководитель блока «Финансы» Сбербанка Тарас Скворцов.

«Высокая ключевая ставка будет сохраняться дольше, чем мы предполагали ранее, и в 2024 г. мы не ожидаем ее снижения ниже текущего уровня. Мы находимся в нестандартных для российской экономики условиях высоких ставок, но бизнес и частные клиенты адаптировались к ним», – сказал Скворцов.

Он также отметил, что в Сбербанке готовы к потенциальному повышению ключевой ставки.

«Даже если будет повышение до 20%, я не думаю, что после этого возникнет необходимость менять наши сегодняшние прогнозы», – сказал он.

26 июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 18% годовых. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина пояснила, что экономика по-прежнему находится в состоянии значительного перегрева, темпы роста ВВП в I и II кварталах оставались высокими, при этом инфляция ускорялась.

8 августа Сбер опубликовал презентацию в своей финансовой отчетности за II квартал 2024 г., согласно которой банк улучшил прогноз по росту ВВП России в этом году с 2,8% до 3,8%. В то же время эксперты банка полагают, что уровень инфляции на конец 2024 г. достигнет 6,5-7,5%, а не 4-5%, как считалось ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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