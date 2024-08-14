ВВП еврозоны во II квартале 2024 года увеличился на 0,3%
ВВП еврозоны во II квартале 2024 года увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, тогда как безработица выросла на 0,2% за аналогичный период. В еврозону входят 20 стран-членов, рост суммарного ВВП сошелся с ранее опубликованными прогнозами, следует из отчета статистического управления Европейского союза (Евростат).
В годовом выражении экономика еврозоны выросла на 0,6%. 30 июля евростат опубликовал прогноз об увеличении ВВП на те же 0,3%, тем самым подтвердив ранее предполагаемые значения. Как отмечается, Ирландия показала самый высокий уровень прироста ВВП – 1,2%, за ней следуют Литва – 0,9% и Испания – 0,8%. Самые высокие спады были зафиксированы в Латвии – 1,1%, Швеции – 0,8% и Венгрии – 0,2%. Темпы роста в годовом исчислении были положительными для восьми стран и отрицательными для трех. Суммарный ВВП 27 стран – членов ЕС также вырос на 0,3% за аналогичный период.
2 июля сообщалось, что инфляция в ЕС замедлилась до 2,5% в июне после 2,6% в мае. Высокая инфляция в еврозоне была отмечена в Бельгии – она составила 5,5% в годовом выражении. В Испании показатель составил 3,5%. Инфляция по 3,4% в годовом выражении была отмечена в Хорватии и Нидерландах. Самый низкий показатель зафиксирован в Финляндии (0,6%).