ВВП еврозоны во II квартале 2024 года увеличился на 0,3%

В годовом выражении экономика еврозоны выросла на 0,6%. 30 июля евростат опубликовал прогноз об увеличении ВВП на те же 0,3%, тем самым подтвердив ранее предполагаемые значения. Как отмечается, Ирландия показала самый высокий уровень прироста ВВП – 1,2%, за ней следуют Литва – 0,9% и Испания – 0,8%. Самые высокие спады были зафиксированы в Латвии – 1,1%, Швеции – 0,8% и Венгрии – 0,2%. Темпы роста в годовом исчислении были положительными для восьми стран и отрицательными для трех. Суммарный ВВП 27 стран – членов ЕС также вырос на 0,3% за аналогичный период.