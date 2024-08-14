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ВВП еврозоны во II квартале 2024 года увеличился на 0,3%

Ведомости

ВВП еврозоны во II квартале 2024 года увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, тогда как безработица выросла на 0,2% за аналогичный период. В еврозону входят 20 стран-членов, рост суммарного ВВП сошелся с ранее опубликованными прогнозами, следует из отчета статистического управления Европейского союза (Евростат).

В годовом выражении экономика еврозоны выросла на 0,6%. 30 июля евростат опубликовал прогноз об увеличении ВВП на те же 0,3%, тем самым подтвердив ранее предполагаемые значения. Как отмечается, Ирландия показала самый высокий уровень прироста ВВП – 1,2%, за ней следуют Литва – 0,9% и Испания – 0,8%. Самые высокие спады были зафиксированы в Латвии – 1,1%, Швеции – 0,8% и Венгрии – 0,2%. Темпы роста в годовом исчислении были положительными для восьми стран и отрицательными для трех. Суммарный ВВП 27 стран – членов ЕС также вырос на 0,3% за аналогичный период.

2 июля сообщалось, что инфляция в ЕС замедлилась до 2,5% в июне после 2,6% в мае. Высокая инфляция в еврозоне была отмечена в Бельгии – она составила 5,5% в годовом выражении. В Испании показатель составил 3,5%. Инфляция по 3,4% в годовом выражении была отмечена в Хорватии и Нидерландах. Самый низкий показатель зафиксирован в Финляндии (0,6%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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