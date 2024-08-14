Недельная инфляция в России ускорилась до 0,05%

Росстат отметил снижение цен на плодоовощную продукцию (снижение на 0,9%): на морковь (снижение на 3,4%), свеклу столовую (на 2,6%), картофель (на 1,9%), помидоры (на 1,6%), бананы (на 1,5%), лук репчатый и огурцы (на 1,1%). Также снизились цены на куриные яйца – на 0,5%, куриное мясо и молочные сухие смеси для детского питания (на 0,1%).