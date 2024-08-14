Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

Недельная инфляция в России ускорилась до 0,05%

Ведомости

Инфляция в России с 6 по 12 августа ускорилась до 0,05%, сообщается на сайте Росстата. На неделе с 30 июля по 5 августа инфляция составила 0%.

С начала месяца рост цен в стране к 12 августа составил 0,05% (0,28% за аналогичный период 2023 г.), с начала года – 5,11% (3,7% за аналогичный период 2023 г.).

Росстат отметил снижение цен на плодоовощную продукцию (снижение на 0,9%): на морковь (снижение на 3,4%), свеклу столовую (на 2,6%), картофель (на 1,9%), помидоры (на 1,6%), бананы (на 1,5%), лук репчатый и огурцы (на 1,1%). Также снизились цены на куриные яйца – на 0,5%, куриное мясо и молочные сухие смеси для детского питания (на 0,1%).

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,3%, на дизель – на 0,1%. Стоимость авиаперелета экономклассом выросла на 0,2%. Стоимость проживания в домах отдыха и пансионатах снизилась на 0,3%.

26 июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку до 18%, значительно обновил свой прогноз и не исключил дальнейшего роста ставки на ближайших заседаниях. 

11 августа зампред ЦБ Алексей Заботкин в интервью «Российской газете» заявил, что регулятор может повысить ключевую ставку до 20% и выше, если у него будут сомнения в том, что инфляция в стране замедляется.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных