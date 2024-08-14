Недельная инфляция в России ускорилась до 0,05%
Инфляция в России с 6 по 12 августа ускорилась до 0,05%, сообщается на сайте Росстата. На неделе с 30 июля по 5 августа инфляция составила 0%.
С начала месяца рост цен в стране к 12 августа составил 0,05% (0,28% за аналогичный период 2023 г.), с начала года – 5,11% (3,7% за аналогичный период 2023 г.).
Росстат отметил снижение цен на плодоовощную продукцию (снижение на 0,9%): на морковь (снижение на 3,4%), свеклу столовую (на 2,6%), картофель (на 1,9%), помидоры (на 1,6%), бананы (на 1,5%), лук репчатый и огурцы (на 1,1%). Также снизились цены на куриные яйца – на 0,5%, куриное мясо и молочные сухие смеси для детского питания (на 0,1%).
Цены на автомобильный бензин выросли на 0,3%, на дизель – на 0,1%. Стоимость авиаперелета экономклассом выросла на 0,2%. Стоимость проживания в домах отдыха и пансионатах снизилась на 0,3%.
26 июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку до 18%, значительно обновил свой прогноз и не исключил дальнейшего роста ставки на ближайших заседаниях.
11 августа зампред ЦБ Алексей Заботкин в интервью «Российской газете» заявил, что регулятор может повысить ключевую ставку до 20% и выше, если у него будут сомнения в том, что инфляция в стране замедляется.