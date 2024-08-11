Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

ЦБ может повысить ставку до 20% и выше в случае сомнений в замедлении инфляции

Регулятор обязан вернуть экономику в равновесие, заявил Заботкин
Ведомости

Банк России может повысить ключевую ставку до 20% и выше, если у него будут сомнения в том, что инфляция в стране замедляется. Об этом сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин в интервью «Российской газете».

«Если в предстоящие месяцы у нас останутся сомнения в том, что инфляция замедляется, а инфляционные ожидания граждан и бизнеса – снижаются в достаточной мере и с достаточной скоростью, чтобы в 2025 г. инфляция вновь была 4%», – ответил Заботкин на вопрос, при каких условиях ЦБ может поднять ставку до 20% и выше.

Другой причиной для потенциального повышения остается реализация дополнительных проинфляционных рисков, к которым зампред отнес, в частности, значительное ухудшение внешних условий, падение экспорта или сокращение возможностей получения импорта.

Заботкин в ходе интервью подчеркнул, что ЦБ «просто обязан» вернуть экономику в равновесие. Сейчас, пояснил он, стимулирующая бюджетная политика способствует расширению производств в приоритетных отраслях. Но в условиях дополнительного спроса со стороны госсектора на фоне практически исчерпанных резервов рабочей силы и производственных мощностей «спрос в остальной части экономики должен быть более сдержанным».

«Если в такой ситуации не сдержать спрос, то компании будут все агрессивнее конкурировать за дефицитные ресурсы, предлагая за них все более высокие цены. А люди, опасаясь раскручивания инфляции, будут бежать за кредитами и скупать товары впрок», – пояснил Заботкин.

Инфляция вновь станет низкой лишь тогда, когда практически исчезнет отрыв спроса от производственных возможностей, добавил он. Заботкин также напомнил, что эффект от нового уровня процентных ставок обычно проявляется через три-шесть кварталов. «Поэтому основной эффект от ранее принятых нами решений в полной мере проявится во второй половине 2024 г. и далее», – отметил он.

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку до 18% 26 июля. Увеличение ставки произошло впервые с декабря 2023 г., до этого она держалась на уровне 16% годовых. В августе стало известно, что на фоне роста объема кредитования физлиц выросло количество заявок на реструктуризацию потребительских и ипотечных кредитов. С января по июнь 2024 г. о предоставлении потребительских каникул у банков попросили 180 900 заемщиков против 116 800 в прошлом году. Во II квартале текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 8,6% в пересчете на год после 5,8% в предыдущем квартале. Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность во II квартале возрос в среднем до 9,2% в пересчете на год после 6,8% кварталом ранее. Годовая инфляция увеличилась с 8,6% в июне до 9% к 22 июля.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных