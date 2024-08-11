ЦБ может повысить ставку до 20% и выше в случае сомнений в замедлении инфляции

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку до 18% 26 июля. Увеличение ставки произошло впервые с декабря 2023 г., до этого она держалась на уровне 16% годовых. В августе стало известно, что на фоне роста объема кредитования физлиц выросло количество заявок на реструктуризацию потребительских и ипотечных кредитов. С января по июнь 2024 г. о предоставлении потребительских каникул у банков попросили 180 900 заемщиков против 116 800 в прошлом году. Во II квартале текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 8,6% в пересчете на год после 5,8% в предыдущем квартале. Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность во II квартале возрос в среднем до 9,2% в пересчете на год после 6,8% кварталом ранее. Годовая инфляция увеличилась с 8,6% в июне до 9% к 22 июля.