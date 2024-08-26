Президент Народного банка Китая подал в отставку

Как сообщил банк, 25 августа решил покинуть должность по «личным причинам». Издание отмечает, что информация об отставке вызвала удивление, так как глава НБК, родившийся в 1967 г., еще не достиг официального пенсионного возраста в 60 лет для государственных служащих Китая и сотрудников государственных компаний.