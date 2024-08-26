Президент Народного банка Китая подал в отставку
Президент Народного банка Китая (НБК, китайский центробанк) Лю Цзинь подал в отставку, сообщает издание South China Morning Post (SCMP).
Как сообщил банк, 25 августа решил покинуть должность по «личным причинам». Издание отмечает, что информация об отставке вызвала удивление, так как глава НБК, родившийся в 1967 г., еще не достиг официального пенсионного возраста в 60 лет для государственных служащих Китая и сотрудников государственных компаний.
Отставка последовала за уходом Лю Лянь, бывшего председателя банка. В апреле Лю признал себя виновным по обвинению в получении более 121 миллиона юаней ($17 млн) в виде взяток и незаконной выдаче кредитов на сумму 3,3 млрд юаней (почти $330 млн). 62-летний экс-председатель ушел в отставку в марте 2023 г.
Как поясняет издание, в апреле 2024 г. Китайские власти начали новый раунд антикоррупционных инспекций направленных против некоторых из крупнейших государственных банков страны, включая ICBC и BOC, а также на финансовые регуляторы, такие как минфин и комиссию по регулированию ценных бумаг Китая.
26 августа сообщалось, что НБК начал стресс-тест банков, чтобы избежать кризиса на рынке облигаций. Как отмечает газета НБК, если доходность резко пойдет вверх, высокая концентрация капитала в облигациях может легко обернуться «паническим бегством».