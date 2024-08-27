Правкомиссия устранила двойное налогообложение с Малайзией и Абхазией

Между Россией и Малайзией устанавливается ставка налога у источника на доходы в виде дивидендов в размере 10% при 25%-м участии в капитале компании в течение года и 15% в остальных случаях. Ставка налога по процентам и роялти составляет 10%. Отмечается, что по дивидендам и процентам также предусмотрены исключения для правительств и госкомпаний.