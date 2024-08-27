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Правкомиссия устранила двойное налогообложение с Малайзией и Абхазией

Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соглашения с Малайзией и Абхазией об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы. Об этом сообщили в Минфине РФ.

Соглашение с Малайзией было подписано 17 мая этого года в Путраджайе, с Абхазией – 7 мая в Сухуме. Ратификация соглашений должна состояться до конца текущего года.

Между Россией и Малайзией устанавливается ставка налога у источника на доходы в виде дивидендов в размере 10% при 25%-м участии в капитале компании в течение года и 15% в остальных случаях. Ставка налога по процентам и роялти составляет 10%. Отмечается, что по дивидендам и процентам также предусмотрены исключения для правительств и госкомпаний.

По соглашению с Абхазией устанавливаются единые ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и роялти в размере 10%. «В отношении процентных доходов предусмотрено освобождение от налогообложения у источника дохода. Соответственно налоги с таких процентов будут уплачиваться в бюджет государства, предоставившего заемные средства», – говорится в сообщении.

Документами также предусматривается освобождение застройщиков от уплаты налога на прибыль в стране, где осуществляется строительство, на льготный период – 18 месяцев между Россией и Абхазией, 12 месяцев между Россией и Малайзией. На протяжении льготного периода налог будет уплачиваться только в стране резидентства.

Между РФ и Малайзией действует советско-малазийское соглашение от 1987 г. Новый документ в городе Путраджая подписали статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов и его малазийский коллега Лим Хуэй Ин.

В январе Минфин предложил Саудовской Аравии и Катару вступить в переговоры по пересмотру соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН), писали «Ведомости» со ссылкой на Сазанова. Тогда Россия направила этим странам предложения по изменению условий договоров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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