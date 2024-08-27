Правкомиссия устранила двойное налогообложение с Малайзией и Абхазией
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соглашения с Малайзией и Абхазией об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы. Об этом сообщили в Минфине РФ.
Соглашение с Малайзией было подписано 17 мая этого года в Путраджайе, с Абхазией – 7 мая в Сухуме. Ратификация соглашений должна состояться до конца текущего года.
Между Россией и Малайзией устанавливается ставка налога у источника на доходы в виде дивидендов в размере 10% при 25%-м участии в капитале компании в течение года и 15% в остальных случаях. Ставка налога по процентам и роялти составляет 10%. Отмечается, что по дивидендам и процентам также предусмотрены исключения для правительств и госкомпаний.
По соглашению с Абхазией устанавливаются единые ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и роялти в размере 10%. «В отношении процентных доходов предусмотрено освобождение от налогообложения у источника дохода. Соответственно налоги с таких процентов будут уплачиваться в бюджет государства, предоставившего заемные средства», – говорится в сообщении.
Документами также предусматривается освобождение застройщиков от уплаты налога на прибыль в стране, где осуществляется строительство, на льготный период – 18 месяцев между Россией и Абхазией, 12 месяцев между Россией и Малайзией. На протяжении льготного периода налог будет уплачиваться только в стране резидентства.
Между РФ и Малайзией действует советско-малазийское соглашение от 1987 г. Новый документ в городе Путраджая подписали статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов и его малазийский коллега Лим Хуэй Ин.
В январе Минфин предложил Саудовской Аравии и Катару вступить в переговоры по пересмотру соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН), писали «Ведомости» со ссылкой на Сазанова. Тогда Россия направила этим странам предложения по изменению условий договоров.