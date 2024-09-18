ЦБ Азербайджана может возобновить продажу долларов

Ежегодно климатический саммит ООН собирает представителей 197 стран на дипломатические переговоры, которые определяют путь борьбы человечества с глобальным потеплением. Как писали «Ведомости», согласно процедуре ООН, в этом году страны должны поставить новую цель по климатическому финансированию. Предыдущая цель финансирования борьбы с изменением климата, установленная в 2009 г., которая требовала от богатых стран выделять $100 млрд в год к 2020 г., была достигнута только один раз, в 2022 г.