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ЦБ Азербайджана может возобновить продажу долларов

Ведомости

Центробанк Азербайджана рассматривает возможность возобновления продажи долларов в связи с подготовкой к климатическому саммиту ООН в стране, пишет Bloomberg.

С 11 по 22 ноября в Баку состоится Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29). Президент страны Ильхам Алиев ожидает, что в конференции примут участие около 80 000 иностранцев.

На фоне расходов на мероприятие, в Азербайджане усилился «ажиотаж на иностранную валюту», говорится в материале. ЦБ может использовать резерв в размере $4,2 млрд, накопленный в 2022 и 2023 гг. посредством покупок на внутреннем рынке, чтобы помочь удовлетворить спрос на иностранную валюту. 

По данным на 30 августа резервы центробанка составили $11,78 млрд, активы фонда благосостояния Азербайджана Sofaz – $58 млрд по состоянию на 30 июня.

Ежегодно климатический саммит ООН собирает представителей 197 стран на дипломатические переговоры, которые определяют путь борьбы человечества с глобальным потеплением. Как писали «Ведомости», согласно процедуре ООН, в этом году страны должны поставить новую цель по климатическому финансированию. Предыдущая цель финансирования борьбы с изменением климата, установленная в 2009 г., которая требовала от богатых стран выделять $100 млрд в год к 2020 г., была достигнута только один раз, в 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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