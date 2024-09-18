ЦБ Азербайджана может возобновить продажу долларов
Центробанк Азербайджана рассматривает возможность возобновления продажи долларов в связи с подготовкой к климатическому саммиту ООН в стране, пишет Bloomberg.
С 11 по 22 ноября в Баку состоится Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29). Президент страны Ильхам Алиев ожидает, что в конференции примут участие около 80 000 иностранцев.
На фоне расходов на мероприятие, в Азербайджане усилился «ажиотаж на иностранную валюту», говорится в материале. ЦБ может использовать резерв в размере $4,2 млрд, накопленный в 2022 и 2023 гг. посредством покупок на внутреннем рынке, чтобы помочь удовлетворить спрос на иностранную валюту.
По данным на 30 августа резервы центробанка составили $11,78 млрд, активы фонда благосостояния Азербайджана Sofaz – $58 млрд по состоянию на 30 июня.
Ежегодно климатический саммит ООН собирает представителей 197 стран на дипломатические переговоры, которые определяют путь борьбы человечества с глобальным потеплением. Как писали «Ведомости», согласно процедуре ООН, в этом году страны должны поставить новую цель по климатическому финансированию. Предыдущая цель финансирования борьбы с изменением климата, установленная в 2009 г., которая требовала от богатых стран выделять $100 млрд в год к 2020 г., была достигнута только один раз, в 2022 г.