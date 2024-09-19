Центробанк Турции сохранил ключевую ставку на уровне 50%
Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Турции принял решение сохранить учетную ставку на уровне 50%. Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Комитет отметил, что инфляционные ожидания и ценовое поведение по-прежнему представляют собой риски», – говорится в сообщении.
Отмечается, что жесткая кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока не будет достигнуто значительное снижение базовой тенденции ежемесячной инфляции, а инфляционные ожидания не сблизятся с прогнозируемым диапазоном.
20 августа Центробанк Турции решил сохранить ключевую ставку на уровне 50%. 25 апреля регулятор также сохранил учетную ставку на уровне 50% годовых. 21 марта ЦБ Турции принял решение повысить ключевую ставку с 45 до 50%. Регулятор отмечал, что жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться, пока не будет наблюдаться устойчивое снижение темпов базовой месячной инфляции.
По данным министерства казначейства и финансов Турции, по итогам 2023 г. внешний долг страны составил рекордные $500 млрд, или порядка 44,7% от ВВП.