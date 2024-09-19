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Центробанк Турции сохранил ключевую ставку на уровне 50%

Ведомости

Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Турции принял решение сохранить учетную ставку на уровне 50%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Комитет отметил, что инфляционные ожидания и ценовое поведение по-прежнему представляют собой риски», – говорится в сообщении.

Отмечается, что жесткая кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока не будет достигнуто значительное снижение базовой тенденции ежемесячной инфляции, а инфляционные ожидания не сблизятся с прогнозируемым диапазоном.

20 августа Центробанк Турции решил сохранить ключевую ставку на уровне 50%. 25 апреля регулятор также сохранил учетную ставку на уровне 50% годовых. 21 марта ЦБ Турции принял решение повысить ключевую ставку с 45 до 50%. Регулятор отмечал, что жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться, пока не будет наблюдаться устойчивое снижение темпов базовой месячной инфляции.

По данным министерства казначейства и финансов Турции, по итогам 2023 г. внешний долг страны составил рекордные $500 млрд, или порядка 44,7% от ВВП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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