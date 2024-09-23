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Минсельхоз может скорректировать прогноз по сбору зерновых

Ведомости

До конца текущей недели российские регионы должны представить в Минсельхоз РФ свои оценки ожидаемого урожая для корректировки прогнозного показателя на 2024 г. Об этом сообщила пресс-служба минисерства по итогам совещания главы ведомства Оксаны Лут с руководителями региональных органов управления АПК, а также Росгидромета.

Росгидромету поручено усовершенствовать систему агрометеорологического сопровождения проведения сезонных полевых работ.

Сейчас в целом по стране убрано уже 78% площади под зерновыми, намолочено 105,9 млн т зерна, в том числе 77,7 млн т пшеницы. В связи со сложными погодными условиями темпы работ отстают на Урале, в Сибири и Поволжье. В целом по стране осталось убрать 10,6 млн га зерновых, из них в ПФО, УФО и СФО – 8 млн га.

11 сентября Лут сообщила президенту РФ Владимиру Путину, что год складывается для аграриев непросто. Весной ряд регионов столкнулись с возвратными заморозками, летом – с засухой, а при уборке – с обильными осадками. Из-за погодных аномалий уборочная кампания проходит напряженно: из-за дождя отстают по темпам регионы Поволжья и Урала. Снизилась урожайность зерновых в регионах, пострадавших от морозов и засухи. На тот момент в целом по стране зерновые культуры были обмолочены с 33 млн га – порядка 70% площадей. Валовый сбор составлял более 97 млн т, из них пшеницы – 72 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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