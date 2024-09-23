Минсельхоз может скорректировать прогноз по сбору зерновых
До конца текущей недели российские регионы должны представить в Минсельхоз РФ свои оценки ожидаемого урожая для корректировки прогнозного показателя на 2024 г. Об этом сообщила пресс-служба минисерства по итогам совещания главы ведомства Оксаны Лут с руководителями региональных органов управления АПК, а также Росгидромета.
Росгидромету поручено усовершенствовать систему агрометеорологического сопровождения проведения сезонных полевых работ.
Сейчас в целом по стране убрано уже 78% площади под зерновыми, намолочено 105,9 млн т зерна, в том числе 77,7 млн т пшеницы. В связи со сложными погодными условиями темпы работ отстают на Урале, в Сибири и Поволжье. В целом по стране осталось убрать 10,6 млн га зерновых, из них в ПФО, УФО и СФО – 8 млн га.
11 сентября Лут сообщила президенту РФ Владимиру Путину, что год складывается для аграриев непросто. Весной ряд регионов столкнулись с возвратными заморозками, летом – с засухой, а при уборке – с обильными осадками. Из-за погодных аномалий уборочная кампания проходит напряженно: из-за дождя отстают по темпам регионы Поволжья и Урала. Снизилась урожайность зерновых в регионах, пострадавших от морозов и засухи. На тот момент в целом по стране зерновые культуры были обмолочены с 33 млн га – порядка 70% площадей. Валовый сбор составлял более 97 млн т, из них пшеницы – 72 млн т.