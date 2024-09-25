Минфин разработал меры против налогового «демпинга» малого бизнеса

Стандартная ставка по упрощенной системе налогообложения составляет 6% на доходы и 15% при обложении доходов, уменьшенных на величину расходов. С 2025 г. будут действовать только такие ставки, в текущем году есть и другие, повышенные ставки для более высокодоходного бизнеса – 8 и 20%. Регионы России могут снижать их до 1% по доходам и до 5% по доходам за вычетом расходов. Пониженные ставки, например, действуют в Чечне, Ингушетии, Курганской области, Удмуртии и др. Поступления от налогообложения предпринимателей на упрощенной системе на 100% зачисляются в региональные бюджеты.