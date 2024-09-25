Минфин разработал меры против налогового «демпинга» малого бизнеса
Ведомство предложило в течение трех лет сохранять ранее действовавший уровень нагрузки для компаний и ИП, которые перерегистрировались в регион с более низкой ставкой налога. По информации РБК, предложения рассматриваются по запросу субъектов. Как указали в Минфине, поправки направлены на недопущение необоснованной выгоды за счет перерегистрации бизнеса.
Стандартная ставка по упрощенной системе налогообложения составляет 6% на доходы и 15% при обложении доходов, уменьшенных на величину расходов. С 2025 г. будут действовать только такие ставки, в текущем году есть и другие, повышенные ставки для более высокодоходного бизнеса – 8 и 20%. Регионы России могут снижать их до 1% по доходам и до 5% по доходам за вычетом расходов. Пониженные ставки, например, действуют в Чечне, Ингушетии, Курганской области, Удмуртии и др. Поступления от налогообложения предпринимателей на упрощенной системе на 100% зачисляются в региональные бюджеты.
В мае Минфин представил пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг., а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. В июле президент России Владимир Путин подписал закон о пятиступенчатой системе для НДФЛ и одобрил поправки в бюджет. Согласно поправкам, на 5% повысился налог на прибыль для компаний, которые применяют общую ставку, – он достигнет 25%.