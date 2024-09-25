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Минфин разработал меры против налогового «демпинга» малого бизнеса

Ведомости

Министерство финансов разработало меры против номинальной миграции компаний и индивидуальных предпринимателей в регионы со сниженными ставками по упрощенной системе налогообложения. Соответствующие поправки есть в распоряжении у РБК.

Ведомство предложило в течение трех лет сохранять ранее действовавший уровень нагрузки для компаний и ИП, которые перерегистрировались в регион с более низкой ставкой налога. По информации РБК, предложения рассматриваются по запросу субъектов. Как указали в Минфине, поправки направлены на недопущение необоснованной выгоды за счет перерегистрации бизнеса.

Стандартная ставка по упрощенной системе налогообложения составляет 6% на доходы и 15% при обложении доходов, уменьшенных на величину расходов. С 2025 г. будут действовать только такие ставки, в текущем году есть и другие, повышенные ставки для более высокодоходного бизнеса – 8 и 20%. Регионы России могут снижать их до 1% по доходам и до 5% по доходам за вычетом расходов. Пониженные ставки, например, действуют в Чечне, Ингушетии, Курганской области, Удмуртии и др. Поступления от налогообложения предпринимателей на упрощенной системе на 100% зачисляются в региональные бюджеты. 

В мае Минфин представил пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг., а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. В июле президент России Владимир Путин подписал закон о пятиступенчатой системе для НДФЛ и одобрил поправки в бюджет. Согласно поправкам, на 5% повысился налог на прибыль для компаний, которые применяют общую ставку, – он достигнет 25%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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