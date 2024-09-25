Недельная инфляция в России замедлилась до 0,06%
Инфляция на неделе с 17 по 23 сентября замедлилась до 0,06% с 0,1% неделей ранее, с начала сентября она составила 0,24%, с начала года – 5,52%, следует из данных Росстата.
Рост цен был зафиксирован на масло сливочное (рост на 1,3%), сметану (на 1%), молоко стерилизованное (на 0,8%), муку пшеничную (на 0,6%), говядину, баранину, рыбу мороженую, творог, смеси сухие молочные для детского питания, хлеб ржаной, вермишель, рис и чай черный (на 0,2%), яйца куриные, печенье и водку (на 0,1%).
Снижение цен отмечено на плодоовощную продукцию (снижение на 1,4%), в том числе на капусту белокочанную (на 6,5%), картофель (на 3,9%), морковь (на 3,1%). Рост отмечается на помидоры (на 1,2%), бананы (на 0,9%) и огурцы (на 0,6%).
Цены на непродовольственные товары выросли на неделе. Рост цен был зафиксирован на эргоферон (на 1,2%), ренгалин и поливитамины (на 0,8%), корвалол (на 0,6%), левомеколь (на 0,5%), валидол (на 0,2%). Трифы на проезд в трамвае выросли на 0,3%, городском автобусе – на 0,1%. Плата за ЖКУ выросла на 0,1%.
В Минсельхозе сообщили «Ведомостям», что ситуация на продовольственном рынке находится на постоянном контроле ведомства. По сообщению министерства, в 2024 г. на многие социально значимые виды продукции отпускные цены растут ниже темпов инфляции, а стоимость отдельных продуктов сейчас ниже прошлогодней.
По данным Минсельхоза на 25 сентября, за год у производителей подешевели свинина (снижение на 0,5%), сахар (на 5,8%), масло подсолнечное (на 1%), крупа гречневая (на 22,9%). За прошедший месяц сократилась стоимость картофеля (на 15,1%), моркови (на 6,9%), свеклы столовой (на 6,7%), капусты белокочанной (на 1,8%), лука репчатого (на 1,4%). Данная динамика транслируется и в розницу.
24 сентября в Минэкономразвития сообщили, что после пика роста инфляции в июле 2024 г. началось снижение. В 2026 г. инфляция выйдет на целевой уровень.
В резюме обсуждения ключевой ставки Банком России, опубликованном 25 сентября, отмечается, что бюджетная политика оказывает значительное влияние на спрос в экономике – сильнее всего на нем сказывается размер дефицита и скорость нормализации бюджетной политики. Дополнительное влияние на спрос и инфляцию может оказывать изменение структуры доходов и расходов.