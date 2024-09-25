Недельная инфляция в России замедлилась до 0,06%

По данным Минсельхоза на 25 сентября, за год у производителей подешевели свинина (снижение на 0,5%), сахар (на 5,8%), масло подсолнечное (на 1%), крупа гречневая (на 22,9%). За прошедший месяц сократилась стоимость картофеля (на 15,1%), моркови (на 6,9%), свеклы столовой (на 6,7%), капусты белокочанной (на 1,8%), лука репчатого (на 1,4%). Данная динамика транслируется и в розницу.