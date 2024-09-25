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Недельная инфляция в России замедлилась до 0,06%

Ведомости

Инфляция на неделе с 17 по 23 сентября замедлилась до 0,06% с 0,1% неделей ранее, с начала сентября она составила 0,24%, с начала года – 5,52%, следует из данных Росстата.

Рост цен был зафиксирован на масло сливочное (рост на 1,3%), сметану (на 1%), молоко стерилизованное (на 0,8%), муку пшеничную (на 0,6%), говядину, баранину, рыбу мороженую, творог, смеси сухие молочные для детского питания, хлеб ржаной, вермишель, рис и чай черный (на 0,2%), яйца куриные, печенье и водку (на 0,1%).

Снижение цен отмечено на плодоовощную продукцию (снижение на 1,4%), в том числе на капусту белокочанную (на 6,5%), картофель (на 3,9%), морковь (на 3,1%). Рост отмечается на помидоры (на 1,2%), бананы (на 0,9%) и огурцы (на 0,6%).

Цены на непродовольственные товары выросли на неделе. Рост цен был зафиксирован на эргоферон (на 1,2%), ренгалин и поливитамины (на 0,8%), корвалол (на 0,6%), левомеколь (на 0,5%), валидол (на 0,2%). Трифы на проезд в трамвае выросли на 0,3%, городском автобусе – на 0,1%. Плата за ЖКУ выросла на 0,1%.

В Минсельхозе сообщили «Ведомостям», что ситуация на продовольственном рынке находится на постоянном контроле ведомства. По сообщению министерства, в 2024 г. на многие социально значимые виды продукции отпускные цены растут ниже темпов инфляции, а стоимость отдельных продуктов сейчас ниже прошлогодней.

По данным Минсельхоза на 25 сентября, за год у производителей подешевели свинина (снижение на 0,5%), сахар (на 5,8%), масло подсолнечное (на 1%), крупа гречневая (на 22,9%). За прошедший месяц сократилась стоимость картофеля (на 15,1%), моркови (на 6,9%), свеклы столовой (на 6,7%), капусты белокочанной (на 1,8%), лука репчатого (на 1,4%). Данная динамика транслируется и в розницу.

24 сентября в Минэкономразвития сообщили, что после пика роста инфляции в июле 2024 г. началось снижение. В 2026 г. инфляция выйдет на целевой уровень. 

В резюме обсуждения ключевой ставки Банком России, опубликованном 25 сентября, отмечается, что бюджетная политика оказывает значительное влияние на спрос в экономике – сильнее всего на нем сказывается размер дефицита и скорость нормализации бюджетной политики. Дополнительное влияние на спрос и инфляцию может оказывать изменение структуры доходов и расходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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