Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

Главы налоговых служб БРИКС учредили Форум налоговых служб

Ведомости

Главы налоговых администраций БРИКС на заседании в Москве 26 сентября подписали рамочное соглашение по учреждению Форума налоговых служб стран объединения. После подписания будут сформированы проектные рабочие группы, встречи которых по направлениям «Люди. Данные и технологии» будут проходить регулярно, сообщает корреспондент «Ведомостей».

Группы будут специализироваться на ряде направлений, таких как модернизация НДС, использование и получение данных, клиентоцентричный подход и кадровые практики.

Подписание прошло в ходе заседания руководителей налоговых администраций стран БРИКС. Главы также положительно оценили перспективу создания постоянно действующего секретариата, которая будет предметно обсуждаться на следующем заседании в 2025 г. в Бразилии.

Руководитель налоговой службы Индии Санджай Малхотра в своем выступлении подчеркнул, что Индия поддерживает создание секретариата, и отметил «цементирующую» роль России в работе по этому направлению. «Именно председательство России в БРИКС внесло большой вклад в возможность этого расширения. Год назад на встрече в Кейптауне мы обсуждали необходимость [создания] секретариата. Мы всегда поддерживали идею его формирования. Мы считаем, что для практической работы это исключительно важный момент», – сказал он.

Заседание руководителей налоговых администраций стран БРИКС проходит 24-26 сентября в Москве. В заключительный день участники подведут итоги деятельности рабочих групп и определят перспективы сотрудничества по направлению.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных