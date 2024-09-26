Главы налоговых служб БРИКС учредили Форум налоговых служб
Главы налоговых администраций БРИКС на заседании в Москве 26 сентября подписали рамочное соглашение по учреждению Форума налоговых служб стран объединения. После подписания будут сформированы проектные рабочие группы, встречи которых по направлениям «Люди. Данные и технологии» будут проходить регулярно, сообщает корреспондент «Ведомостей».
Группы будут специализироваться на ряде направлений, таких как модернизация НДС, использование и получение данных, клиентоцентричный подход и кадровые практики.
Подписание прошло в ходе заседания руководителей налоговых администраций стран БРИКС. Главы также положительно оценили перспективу создания постоянно действующего секретариата, которая будет предметно обсуждаться на следующем заседании в 2025 г. в Бразилии.
Руководитель налоговой службы Индии Санджай Малхотра в своем выступлении подчеркнул, что Индия поддерживает создание секретариата, и отметил «цементирующую» роль России в работе по этому направлению. «Именно председательство России в БРИКС внесло большой вклад в возможность этого расширения. Год назад на встрече в Кейптауне мы обсуждали необходимость [создания] секретариата. Мы всегда поддерживали идею его формирования. Мы считаем, что для практической работы это исключительно важный момент», – сказал он.
Заседание руководителей налоговых администраций стран БРИКС проходит 24-26 сентября в Москве. В заключительный день участники подведут итоги деятельности рабочих групп и определят перспективы сотрудничества по направлению.