Главы налоговых служб БРИКС учредили Форум налоговых служб

Руководитель налоговой службы Индии Санджай Малхотра в своем выступлении подчеркнул, что Индия поддерживает создание секретариата, и отметил «цементирующую» роль России в работе по этому направлению. «Именно председательство России в БРИКС внесло большой вклад в возможность этого расширения. Год назад на встрече в Кейптауне мы обсуждали необходимость [создания] секретариата. Мы всегда поддерживали идею его формирования. Мы считаем, что для практической работы это исключительно важный момент», – сказал он.