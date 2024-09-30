Bloomberg: правительство Германии ожидает стагнации экономики
Правительство Германии готово «сорвать» ранний прогноз по росту экономики в пользу стагнации на фоне экономической нестабильности, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Предыдущий «оптимистичный» прогноз роста составлял 0,3%. Опасения стагнации возникли на фоне слабого роста промышленного сектора из-за снижения поставок газа через Украину, а также в связи с уменьшенным китайским спросом на товары ФРГ и переходом к массовому производству электромобилей. Как отмечает агентство, это «еще один удар» по положению канцлера ФРГ Олафа Шольца, при котором экономика замедлилась. Слабые экономические показатели могут сыграть значительную роль в парламентских выборах в Германии в 2025 г., сообщают немецкие чиновники.
Как отмечают источники Bloomberg, окончательная оценка правительства на 2024 г. может быть еще слабее, чем нулевой рост, в зависимости от промышленных заказов и данных о производстве. Должностные лица министерства экономики в настоящее время работают над новым прогнозом, который все еще может измениться до его окончательного выпуска 9 октября.
25 сентября профсоюзные лидеры пригрозили забастовками Volkswagen на фоне увольнений и закрытия заводов в Германии. Немецкий автопроизводитель отменил несколько соглашений, связанных с программой сохранения рабочих мест, 10 сентября. Гарантии занятости были прописаны в трудовых договорах с 1994 г. и запрещали увольнения до 2029 г. По информации Bloomberg, отмена обязательств по обеспечению занятости в компании свидетельствует о том, насколько крупнейшая экономика Европы отстала в плане конкурентоспособности.