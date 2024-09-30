Bloomberg: правительство Германии ожидает стагнации экономики

Как отмечают источники Bloomberg, окончательная оценка правительства на 2024 г. может быть еще слабее, чем нулевой рост, в зависимости от промышленных заказов и данных о производстве. Должностные лица министерства экономики в настоящее время работают над новым прогнозом, который все еще может измениться до его окончательного выпуска 9 октября.