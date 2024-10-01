Минпромторг предложил продлить проект по tax-free до конца 2027 года

Министерство промышленности и торговли РФ предложило продлить пилотный проект по tax-free, который истекает 31 декабря 2024 г., еще на три года – до 31 декабря 2027 г. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.



В министерстве считают, что данная инициатива положительно скажется на динамике товарооборота, в частности дорогостоящих вещей, увеличив тем самым долю туристических расходов.



Tax-free действует с 2018 г. для иностранцев, которые вывозят купленные в России товары за пределеы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Туристы могут рассчитывать на компенсацию суммы НДС при покупке от 10 тыс руб. в течение суток в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Ростовской области и в других регионах страны.



В сентябре Минпромторг предлагал сделать tax-free бессрочным проектом.