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Минпромторг предложил продлить проект по tax-free до конца 2027 года

Ведомости

Министерство промышленности и торговли РФ предложило продлить пилотный проект по tax-free, который истекает 31 декабря 2024 г., еще на три года – до 31 декабря 2027 г. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

В министерстве считают, что данная инициатива положительно скажется на динамике товарооборота, в частности дорогостоящих вещей, увеличив тем самым долю туристических расходов.

Tax-free действует с 2018 г. для иностранцев, которые вывозят купленные в России товары за пределеы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Туристы могут рассчитывать на компенсацию суммы НДС при покупке от 10 тыс руб. в течение суток в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Ростовской области и в других регионах страны.

В сентябре Минпромторг предлагал сделать tax-free бессрочным проектом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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