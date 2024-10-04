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Бюджетные доходы от приватизации за девять месяцев составили 48 млрд рублей

Ведомости

За девять месяцев 2024 г. бюджет пополнился на 48 млрд руб. за счет приватизации. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Росимущество.

В ведомстве уточнили, что размер итоговых поступлений будет зависеть от показателя колебаний рыночной конъюнктуры и уровня инвестактивности. Агентство отмечает, что в законе на 2024 г. заложены 1 млрд руб. от приватизации, поэтому глава Минфина Антон Силуанов в марте предлагал скорректировать план до 100 млрд руб.

Из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2025-2027 г. доходы бюджета РФ от приватизации федерального имущества в эти годы должны составить чуть более 7 млрд руб., или 2,4 млрд ежегодно.

1 октября собеседник «Ведомостей» в бюджетном комитете рассказал, что по аналогии с поправками в текущий бюджет может существенно увеличиться и объем средств на социальные программы непосредственно в 2025 г. Так, на раздел «Социальная политика» проектом бюджета в 2025 г. заложено 6,4 трлн руб., что на 18,6% меньше расходов на него в федеральном бюджете на 2024 г. (почти 7,9 трлн руб. с учетом июльских поправок).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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