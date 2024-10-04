Бюджетные доходы от приватизации за девять месяцев составили 48 млрд рублей
За девять месяцев 2024 г. бюджет пополнился на 48 млрд руб. за счет приватизации. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Росимущество.
В ведомстве уточнили, что размер итоговых поступлений будет зависеть от показателя колебаний рыночной конъюнктуры и уровня инвестактивности. Агентство отмечает, что в законе на 2024 г. заложены 1 млрд руб. от приватизации, поэтому глава Минфина Антон Силуанов в марте предлагал скорректировать план до 100 млрд руб.
Из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2025-2027 г. доходы бюджета РФ от приватизации федерального имущества в эти годы должны составить чуть более 7 млрд руб., или 2,4 млрд ежегодно.
1 октября собеседник «Ведомостей» в бюджетном комитете рассказал, что по аналогии с поправками в текущий бюджет может существенно увеличиться и объем средств на социальные программы непосредственно в 2025 г. Так, на раздел «Социальная политика» проектом бюджета в 2025 г. заложено 6,4 трлн руб., что на 18,6% меньше расходов на него в федеральном бюджете на 2024 г. (почти 7,9 трлн руб. с учетом июльских поправок).