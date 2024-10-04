Бюджетные доходы от приватизации за девять месяцев составили 48 млрд рублей

1 октября собеседник «Ведомостей» в бюджетном комитете рассказал, что по аналогии с поправками в текущий бюджет может существенно увеличиться и объем средств на социальные программы непосредственно в 2025 г. Так, на раздел «Социальная политика» проектом бюджета в 2025 г. заложено 6,4 трлн руб., что на 18,6% меньше расходов на него в федеральном бюджете на 2024 г. (почти 7,9 трлн руб. с учетом июльских поправок).