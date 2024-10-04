Сотрудники портов в США приостановят забастовку до января

По данным JP Morgan, протесты могли обойтись американской экономике от $3,8 млрд до $4,5 млрд в день. Работа портов была парализована. Если забастовка продолжится на протяжении долгого времени, предприятия столкнутся с задержками, которые сильно повлияют на предложение в магазинах, к примеру на рождественские подарки. Забастовка также могла сказаться на поставках скоропортящегося импорта, отмечало агентство.