Сотрудники портов в США приостановят забастовку до января
Международная ассоциация портовых грузчиков (ILA), представляющая интересы 45 000 сотрудников 36 морских портов Восточного побережья США и Мексиканского залива, приостановит забастовку до 15 января, чтобы согласовать новый трудовой контракт. Об этом сообщает Associated Press.
Временное прекращение забастовки произошло после того, как профсоюз и Морской альянс США достигли предварительного соглашения по увеличению зарплат работникам портов. Собеседник агентства рассказал, что работодатели выразили готовность поднять зарплаты на 62% в течение шести лет. Ранее ILA наставила на повышении зарплаты на 77% в течение шестилетнего периода.
1 октября Associated Press сообщило о начале забастовки сотрудников морских портов Восточного побережья США и Мексиканского залива. Протест стал первой забастовкой профсоюза ILA с 1977 г.
По данным JP Morgan, протесты могли обойтись американской экономике от $3,8 млрд до $4,5 млрд в день. Работа портов была парализована. Если забастовка продолжится на протяжении долгого времени, предприятия столкнутся с задержками, которые сильно повлияют на предложение в магазинах, к примеру на рождественские подарки. Забастовка также могла сказаться на поставках скоропортящегося импорта, отмечало агентство.