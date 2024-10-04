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Сотрудники портов в США приостановят забастовку до января

Ведомости

Международная ассоциация портовых грузчиков (ILA), представляющая интересы 45 000 сотрудников 36 морских портов Восточного побережья США и Мексиканского залива, приостановит забастовку до 15 января, чтобы согласовать новый трудовой контракт. Об этом сообщает Associated Press.

Временное прекращение забастовки произошло после того, как профсоюз и Морской альянс США достигли предварительного соглашения по увеличению зарплат работникам портов. Собеседник агентства рассказал, что работодатели выразили готовность поднять зарплаты на 62% в течение шести лет. Ранее ILA наставила на повышении зарплаты на 77% в течение шестилетнего периода.

1 октября Associated Press сообщило о начале забастовки сотрудников морских портов Восточного побережья США и Мексиканского залива. Протест стал первой забастовкой профсоюза ILA с 1977 г.

По данным JP Morgan, протесты могли обойтись американской экономике от $3,8 млрд до $4,5 млрд в день. Работа портов была парализована. Если забастовка продолжится на протяжении долгого времени, предприятия столкнутся с задержками, которые сильно повлияют на предложение в магазинах, к примеру на рождественские подарки. Забастовка также могла сказаться на поставках скоропортящегося импорта, отмечало агентство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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