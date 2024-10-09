Правительство определило объем льгот по инвествычету в 150 млрд рублей в год

Изначально Минэк предлагал установить ФИНВ на уровне 25% от суммы инвестиций. После обсуждения с бизнесом Минэк рассматривал три варианта параметров вычета. Например, предлагалось наделить правом на ФИНВ только обрабатывающие производства со ставкой вычета от 5 до 15% (в зависимости от возможностей бюджета). Еще один рассматриваемый вариант – вычет для обрабатывающих производств (за исключением производства кокса и нефтепродуктов), гостиниц и общепита, научных исследований и разработок с диапазоном ставок от 5,5 до 17%. Третий сценарий – вычет для добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, кондиционирования воздуха, гостиниц и общепита, профессиональной, научной и технической деятельности со ставкой от 3 до 9%.