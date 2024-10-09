Правительство определило объем льгот по инвествычету в 150 млрд рублей в год
«Сейчас принято решение, что общий объем льгот по данному инструменту ежегодно будет составлять 150 млрд руб. Это бессрочный инструмент, это не только на 2025 г. Он может в будущем и корректироваться», – рассказал Новак после заседания правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
Как отмечает издание, озвученная вице-премьером сумма ниже указанной в финансово-экономическом обосновании к подготовленному Минэкономразвития проекту постановления правительства о параметрах федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ). Тогда затраты оценивались в 200 млрд руб., а также в 500 млрд руб. был оценен объем, который бизнес указывал как достаточный, чтобы поддержать инвестактивность компаний
19 сентября Минэк после серии обсуждений с бизнесом подготовил новый проект постановления правительства, который установил параметры ФИНВ. Так, размер вычета составил 6% от суммы расходов предприятия на приобретение, создание или модернизацию основных средств и нематериальных активов. При этом максимальная сумма ФИНВ в год не может превышать сумму, эквивалентную 5 процентным пунктам от ставки налога на прибыль, который зачисляется в федеральный бюджет (8 п. п. из 25%), остаток может переноситься в течение 10 лет, следовало из документа.
Изначально Минэк предлагал установить ФИНВ на уровне 25% от суммы инвестиций. После обсуждения с бизнесом Минэк рассматривал три варианта параметров вычета. Например, предлагалось наделить правом на ФИНВ только обрабатывающие производства со ставкой вычета от 5 до 15% (в зависимости от возможностей бюджета). Еще один рассматриваемый вариант – вычет для обрабатывающих производств (за исключением производства кокса и нефтепродуктов), гостиниц и общепита, научных исследований и разработок с диапазоном ставок от 5,5 до 17%. Третий сценарий – вычет для добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, кондиционирования воздуха, гостиниц и общепита, профессиональной, научной и технической деятельности со ставкой от 3 до 9%.