Правительство Германии ухудшило прогноз по экономике на 2024 год
Правительство Германии ухудшило прогноз для экономики страны на текущий год, сообщает агентство Bloomberg. Оно ожидает снижения валового внутреннего продукта (ВВП) на 0,2%, в то время как в апреле прогнозировался рост на уровне 0,3%.
«Экономика Германии не показывала сильного роста с 2018 г.», – заявил министр экономики Роберт Хабек. Он назвал ситуацию «неудовлетворительной» и предположил, что медленное восстановление экономики продолжится и в следующем году: в 2025 г. годовой рост составит 1,1%, а затем темпы роста достигнут 1,6% в 2026 г.
Глава министерства экономики также подчеркнул необходимость «двигаться вперед в решении структурных проблем Германии». К ним относятся энергетическая безопасность, чрезмерная бюрократия и нехватка квалифицированных рабочих. По его словам, в сочетании с геополитической неопределенностью это сдерживает экономическую активность.
До этого Федеральный немецкий институт статистики (DeStatis) 30 сентября опубликовал некоторые макроэкономические итоги сентября для экономики Германии, с ними тогда ознакомились «Ведомости». Согласно релизу, экспорт ФРГ за пределы Евросоюза упал на 1,1% в годовом выражении, но инфляция прогнозировалась в диапазоне всего лишь от 1,6 к 1,8% к аналогичному периоду прошлого года. Оценок роста ВВП в сентябре и его прогноза по итогам года DeStatis не давал.