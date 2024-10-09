Правительство Германии ухудшило прогноз по экономике на 2024 год

До этого Федеральный немецкий институт статистики (DeStatis) 30 сентября опубликовал некоторые макроэкономические итоги сентября для экономики Германии, с ними тогда ознакомились «Ведомости». Согласно релизу, экспорт ФРГ за пределы Евросоюза упал на 1,1% в годовом выражении, но инфляция прогнозировалась в диапазоне всего лишь от 1,6 к 1,8% к аналогичному периоду прошлого года. Оценок роста ВВП в сентябре и его прогноза по итогам года DeStatis не давал.