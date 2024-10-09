Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

Правительство Германии ухудшило прогноз по экономике на 2024 год

Ведомости

Правительство Германии ухудшило прогноз для экономики страны на текущий год, сообщает агентство Bloomberg. Оно ожидает снижения валового внутреннего продукта (ВВП) на 0,2%, в то время как в апреле прогнозировался рост на уровне 0,3%.

«Экономика Германии не показывала сильного роста с 2018 г.», – заявил министр экономики Роберт Хабек. Он назвал ситуацию «неудовлетворительной» и предположил, что медленное восстановление экономики продолжится и в следующем году: в 2025 г. годовой рост составит 1,1%, а затем темпы роста достигнут 1,6% в 2026 г.

Глава министерства экономики также подчеркнул необходимость «двигаться вперед в решении структурных проблем Германии». К ним относятся энергетическая безопасность, чрезмерная бюрократия и нехватка квалифицированных рабочих. По его словам, в сочетании с геополитической неопределенностью это сдерживает экономическую активность.

До этого Федеральный немецкий институт статистики (DeStatis) 30 сентября опубликовал некоторые макроэкономические итоги сентября для экономики Германии, с ними тогда ознакомились «Ведомости». Согласно релизу, экспорт ФРГ за пределы Евросоюза упал на 1,1% в годовом выражении, но инфляция прогнозировалась в диапазоне всего лишь от 1,6 к 1,8% к аналогичному периоду прошлого года. Оценок роста ВВП в сентябре и его прогноза по итогам года DeStatis не давал.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных