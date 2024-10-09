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ЦБ РФ: реальный эффективный курс рубля снизился на 1,7% к доллару в сентябре

Ведомости

В сентябре реальный эффективный курс рубля снизился на 1,7% к доллару США по сравнению с августом, говорится в комментарии Банка России. Относительно юаня рубль снизился на 9,9%.

Центробанк объясняет снижение рубля адаптацией посттрейдинговых расчетов на российском рынке к введенным в июне инфраструктурным ограничениям. На рынке наличной иностранной валюты произошло сужение спредов на покупку и продажу валюты до 2,45 руб. за доллар США и 2,72 руб. за евро.

Показатель рубля на данный момент находится ниже своего медианного значения последних лет (-2% к медиане с января 2015 г. по сентябрь 2024 г.).

Ранее сообщалось, что в январе – августе 2024 г. реальный эффективный курс рубля вырос на 7,9%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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