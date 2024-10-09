ЦБ РФ: реальный эффективный курс рубля снизился на 1,7% к доллару в сентябре
В сентябре реальный эффективный курс рубля снизился на 1,7% к доллару США по сравнению с августом, говорится в комментарии Банка России. Относительно юаня рубль снизился на 9,9%.
Центробанк объясняет снижение рубля адаптацией посттрейдинговых расчетов на российском рынке к введенным в июне инфраструктурным ограничениям. На рынке наличной иностранной валюты произошло сужение спредов на покупку и продажу валюты до 2,45 руб. за доллар США и 2,72 руб. за евро.
Показатель рубля на данный момент находится ниже своего медианного значения последних лет (-2% к медиане с января 2015 г. по сентябрь 2024 г.).