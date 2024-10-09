ЦБ РФ: реальный эффективный курс рубля снизился на 1,7% к доллару в сентябре

Центробанк объясняет снижение рубля адаптацией посттрейдинговых расчетов на российском рынке к введенным в июне инфраструктурным ограничениям. На рынке наличной иностранной валюты произошло сужение спредов на покупку и продажу валюты до 2,45 руб. за доллар США и 2,72 руб. за евро.