Недельная инфляция в России за период с 1 по 7 октября составила 0,14%
За период с 1 по 7 октября недельная инфляция в России составила 0,14%, тогда как неделей ранее она находилась на уровне 0,19%, следует из данных Росстата.
Годовая инфляция на конец первой недели октября составила 8,52%, против 8,57% на 30 сентября, указано в данных Минэка. Так, в сегменте продовольственных товаров темпы роста цен составили 0,14%, тогда как цены на плодоовощную продукцию снизились на 1,21%, а стоимость других продуктов питания увеличились в среднем на 0,24%.
В сегменте непродовольственных товаров рост цен за отчетный период составил 0,15%. Электро- и бытовые приборы подешевели на 0,25%, строительные материалы – на 0,11%. Лекарства и медикаменты подорожали на 0,72%. В сегменте услуг цены изменились на 0,13%, стоимость услуг санаториев снизилась на 0,87%, добавили в ведомстве.
С 24 по 30 сентября потребительская инфляция в России ускорилась до 0,19%. 13 сентября Банк России изменил прогноз по инфляции. Согласно новому прогнозу Центрального банка, годовая инфляция в России по итогам текущего года, скорее всего, превысит июльский прогноз в 6,5–7%.