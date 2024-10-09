Недельная инфляция в России за период с 1 по 7 октября составила 0,14%

Годовая инфляция на конец первой недели октября составила 8,52%, против 8,57% на 30 сентября, указано в данных Минэка. Так, в сегменте продовольственных товаров темпы роста цен составили 0,14%, тогда как цены на плодоовощную продукцию снизились на 1,21%, а стоимость других продуктов питания увеличились в среднем на 0,24%.