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Правительство снизило порог продажи валютной выручки экспортерами до 25%

Ведомости

Правительство России снизило порог по обязательной продаже валютной выручки для крупнейших российских экспортеров до 25%. Соответствующее постановление кабинета министров размещено на официальном портале опубликования правовых актов.

До этого требование составляло 50% валютной выручки. Постановление будет действовать до 30 апреля 2025 г.

Требование об обязательной продаже валютной выручки было установлено указом президента РФ Владимира Путина в октябре 2023 г. Мнения по поводу эффективности этой меры разошлись. Первый вице-премьер (сейчас – министр обороны) Андрей Белоусов тогда отмечал, что благодаря введенному требованию уже в начале 2024 г. курс доллара снизился и установился на уровне около 90 руб. При этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина утверждала, что важность этого инструмента для стабилизации курса рубля значимо уступает другим мерам и эффектам.

8 октября Банк России в своем обзоре рисков финансовых рынков отмечал, что российские крупнейшие экспортеры в сентябре снизили продажу валюты на 30% по сравнению с августом, до $8,3 млрд. 

13 июля правительство России смягчило требования об обязательной репатриации валютной выручки для крупнейших российских экспортеров – порог был снижен до 40%. Ранее российские экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 60% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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