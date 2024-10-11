Правительство снизило порог продажи валютной выручки экспортерами до 25%
Правительство России снизило порог по обязательной продаже валютной выручки для крупнейших российских экспортеров до 25%. Соответствующее постановление кабинета министров размещено на официальном портале опубликования правовых актов.
До этого требование составляло 50% валютной выручки. Постановление будет действовать до 30 апреля 2025 г.
Требование об обязательной продаже валютной выручки было установлено указом президента РФ Владимира Путина в октябре 2023 г. Мнения по поводу эффективности этой меры разошлись. Первый вице-премьер (сейчас – министр обороны) Андрей Белоусов тогда отмечал, что благодаря введенному требованию уже в начале 2024 г. курс доллара снизился и установился на уровне около 90 руб. При этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина утверждала, что важность этого инструмента для стабилизации курса рубля значимо уступает другим мерам и эффектам.
8 октября Банк России в своем обзоре рисков финансовых рынков отмечал, что российские крупнейшие экспортеры в сентябре снизили продажу валюты на 30% по сравнению с августом, до $8,3 млрд.
13 июля правительство России смягчило требования об обязательной репатриации валютной выручки для крупнейших российских экспортеров – порог был снижен до 40%. Ранее российские экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 60% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам.