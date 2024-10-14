Всемирный банк сообщил об ухудшении финансового положения 26 беднейших стран
Не менее 26 беднейших стран мира находятся в худшем финансовом положении, чем когда-либо с 2006 г., и становятся все более уязвимыми к стихийным бедствиям, следует из доклада Всемирного банка.
«26 беднейших стран мира, в которых проживает около 40% людей, живущих менее чем на $2,15 в день, погрязли в долгах больше, чем когда-либо с 2006 г.», – говорится в исследовании.
Согласно докладу, эти страны в настоящий момент беднее, чем до пандемии COVID-19. Государственный долг в среднем составляет 72% ВВП. Почти половина беднейших стран находится в состоянии долгового кризиса или подвержена высокому риску его возникновения.
Способность этих стран привлекать льготное финансирование в значительной степени иссякла, говорится в докладе. В 2022 г. прямые иностранные инвестиции в беднейшие страны мира упали до 14-летнего минимума. Международная ассоциация развития Всемирного банка осталась единственным крупнейшим источником льготного финансирования из-за рубежа. Ассоциация предоставляет гранты и кредиты с почти нулевой процентной ставкой 77 наиболее уязвимым странам мира.
Отмечается важность поддержки мирового сообщества, которая смогла бы помочь беднейшим странам воспользоваться своими природными ресурсами и стабилизировать их финансовое положение.
В апреле 2023 г. Международный валютный фонд предупреждал о рисках долговых кризисов в наименее развитых странах (НРС) из-за последствий пандемии COVID-19 и шоков на товарных рынках вследствие конфликта на Украине.
В период с 2007 по 2015 г. отношение госдолга к ВВП в НРС в среднем не превышало 40%, но с 2016 г. оно превысило это значение. В 2019–2020 гг. объемы госдолга резко ускорили рост на фоне пандемии коронавируса, и к концу 2021 г. его средний объем по странам с низким уровнем доходов составил 53% ВВП. В конце 1994 г., до реализации инициативы HIPC, средний долг по НРС оценивался в 72% ВВП.