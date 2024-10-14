Всемирный банк сообщил об ухудшении финансового положения 26 беднейших стран

В период с 2007 по 2015 г. отношение госдолга к ВВП в НРС в среднем не превышало 40%, но с 2016 г. оно превысило это значение. В 2019–2020 гг. объемы госдолга резко ускорили рост на фоне пандемии коронавируса, и к концу 2021 г. его средний объем по странам с низким уровнем доходов составил 53% ВВП. В конце 1994 г., до реализации инициативы HIPC, средний долг по НРС оценивался в 72% ВВП.