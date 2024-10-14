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Всемирный банк сообщил об ухудшении финансового положения 26 беднейших стран

Ведомости

Не менее 26 беднейших стран мира находятся в худшем финансовом положении, чем когда-либо с 2006 г., и становятся все более уязвимыми к стихийным бедствиям, следует из доклада Всемирного банка.

«26 беднейших стран мира, в которых проживает около 40% людей, живущих менее чем на $2,15 в день, погрязли в долгах больше, чем когда-либо с 2006 г.», – говорится в исследовании.

Согласно докладу, эти страны в настоящий момент беднее, чем до пандемии COVID-19. Государственный долг в среднем составляет 72% ВВП. Почти половина беднейших стран находится в состоянии долгового кризиса или подвержена высокому риску его возникновения.

Способность этих стран привлекать льготное финансирование в значительной степени иссякла, говорится в докладе. В 2022 г. прямые иностранные инвестиции в беднейшие страны мира упали до 14-летнего минимума. Международная ассоциация развития Всемирного банка осталась единственным крупнейшим источником льготного финансирования из-за рубежа. Ассоциация предоставляет гранты и кредиты с почти нулевой процентной ставкой 77 наиболее уязвимым странам мира.

Отмечается важность поддержки мирового сообщества, которая смогла бы помочь беднейшим странам воспользоваться своими природными ресурсами и стабилизировать их финансовое положение.

В апреле 2023 г. Международный валютный фонд предупреждал о рисках долговых кризисов в наименее развитых странах (НРС) из-за последствий пандемии COVID-19 и шоков на товарных рынках вследствие конфликта на Украине.

В период с 2007 по 2015 г. отношение госдолга к ВВП в НРС в среднем не превышало 40%, но с 2016 г. оно превысило это значение. В 2019–2020 гг. объемы госдолга резко ускорили рост на фоне пандемии коронавируса, и к концу 2021 г. его средний объем по странам с низким уровнем доходов составил 53% ВВП. В конце 1994 г., до реализации инициативы HIPC, средний долг по НРС оценивался в 72% ВВП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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