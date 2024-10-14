Рынок труда и жесткая ДКП названы внутренними рисками для макропрогноза РФ
Внутренними рисками для среднесрочного социально-экономического прогноза РФ являются рынок труда и жесткая денежно-кредитная политика (ДКП). Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в Госдуме на заседании комитета по бюджету и налогам.
«Есть и внутренние риски. Они связаны, прежде всего, с недостаточными темпами роста внутреннего производства, если не удастся нивелировать узкие места на рынке труда, капитала и технологий, а также несвоевременным смягчением жесткой ДКП», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
К внешним рискам министр отнес замедление мировой экономики, сокращение мирового спроса на товары российского экспорта и дальнейшее усиление санкционного давления. Решетников подчеркнул, что все перечисленные риски учтены «в консервативном сценарии прогноза».
В 2024 г. Минэкономразвития ожидает роста ВВП на уровне 3,9% до 196 трлн руб. Суммарно за 2024-2027 гг. показатель должен увеличиться на 13% до 250 трлн руб., следует из прогноза. Инфляция в России после пиковых значений в июле начала замедляться. Ожидается, что на целевой уровень – 4% – показатель выйдет в 2026 г.