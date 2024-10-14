Рынок труда и жесткая ДКП названы внутренними рисками для макропрогноза РФ

В 2024 г. Минэкономразвития ожидает роста ВВП на уровне 3,9% до 196 трлн руб. Суммарно за 2024-2027 гг. показатель должен увеличиться на 13% до 250 трлн руб., следует из прогноза. Инфляция в России после пиковых значений в июле начала замедляться. Ожидается, что на целевой уровень – 4% – показатель выйдет в 2026 г.