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Силуанов выступил против дополнительного увеличения налогов для банков

Ведомости

Не нужно вводить дополнительную налоговую нагрузку для банков, поскольку им нужен собственный капитал. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«У нас сейчас нет внешнего финансирования, нам нужны собственные финансовые ресурсы. Где эти ресурсы? В первую очередь это финансовый сектор и банки. Чтобы банки могли давать больше ресурсов, им нужен свой собственный капитал. <…> Вот говорят, что давайте повысим налог на прибыль, но не надо этого делать, потому что нужен капитал», – сказал он (цитата по ТАСС).

В начале октября «Ведомости» писали, что Минфин подготовил отрицательное заключение на предложение ряда депутатов Госдумы ввести налог на сверхприбыль банков. Законопроект подготовила группа депутатов во главе с председателем фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергеем Мироновым. Изымать дополнительную прибыль у банков предлагается в виде разового сбора.

Представитель Минфина напомнил, что, согласно летним поправкам в Налоговый кодекс, ставка налога на прибыль организаций уже будет повышена до 25% с 2025 г., ее будут применять в том числе по отношению к банковскому сектору. В сентябре ЦБ повысил прогноз прибыли банков по итогам 2024 г. с 3,1-3,6 трлн руб. до 3,3-3,8 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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