Силуанов выступил против дополнительного увеличения налогов для банков

«У нас сейчас нет внешнего финансирования, нам нужны собственные финансовые ресурсы. Где эти ресурсы? В первую очередь это финансовый сектор и банки. Чтобы банки могли давать больше ресурсов, им нужен свой собственный капитал. <…> Вот говорят, что давайте повысим налог на прибыль, но не надо этого делать, потому что нужен капитал», – сказал он (цитата по ТАСС).