Силуанов выступил против дополнительного увеличения налогов для банков
Не нужно вводить дополнительную налоговую нагрузку для банков, поскольку им нужен собственный капитал. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
«У нас сейчас нет внешнего финансирования, нам нужны собственные финансовые ресурсы. Где эти ресурсы? В первую очередь это финансовый сектор и банки. Чтобы банки могли давать больше ресурсов, им нужен свой собственный капитал. <…> Вот говорят, что давайте повысим налог на прибыль, но не надо этого делать, потому что нужен капитал», – сказал он (цитата по ТАСС).
В начале октября «Ведомости» писали, что Минфин подготовил отрицательное заключение на предложение ряда депутатов Госдумы ввести налог на сверхприбыль банков. Законопроект подготовила группа депутатов во главе с председателем фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергеем Мироновым. Изымать дополнительную прибыль у банков предлагается в виде разового сбора.
Представитель Минфина напомнил, что, согласно летним поправкам в Налоговый кодекс, ставка налога на прибыль организаций уже будет повышена до 25% с 2025 г., ее будут применять в том числе по отношению к банковскому сектору. В сентябре ЦБ повысил прогноз прибыли банков по итогам 2024 г. с 3,1-3,6 трлн руб. до 3,3-3,8 трлн руб.